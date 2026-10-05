¿Desayuno de campeones?... Profeco revela los cereales con más azúcar y grasas que dañan la salud

La evaluación se realizó del 18 de mayo al 13 de agosto de 2026 e incluyó 2 mil 942 pruebas . La dependencia revisó información comercial, contenido neto, aporte nutrimental, azúcares, minerales y contenido energético.

Si el desayuno suele comenzar con un tazón de cereal, revisar la etiqueta puede hacer una diferencia. Un estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) encontró diferencias importantes entre 43 productos, principalmente en sus cantidades de azúcar, grasas y sodio .

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la amplia diferencia en el contenido de azúcar. Los productos analizados registraron desde 0.8 hasta 46.8 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

LOS CEREALES CON MÁS AZÚCAR

Entre los productos con mayores cantidades de azúcar aparecen cereales de sabores frutales, de chocolate y aquellos que incluyen malvaviscos.

El primer lugar correspondió a First Street Apple Whirls, elaborado con maíz, trigo y avena y sabor a manzana y canela. El producto registró 46.8 gramos de azúcar por cada 100 gramos, además de 377 kilocalorías y 477 miligramos de sodio.

Le siguió Kellogg’s Froot Loops, con 45 gramos de azúcar por cada 100 gramos y 397 kilocalorías. También destacó Kellogg’s Corn Pops, con 42.5 gramos, mientras que Great Value FrutiAros registró 41 gramos.

Otro producto con una cifra elevada fue Malt-O-Meal Marshmallow Mateys, un cereal de avena de grano entero con malvaviscos, que alcanzó 41.1 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

En el caso de Kellogg’s Zucaritas, el análisis encontró 40.1 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRODUCTOS ES AMPLIA

El estudio de Profeco también mostró que existen cereales con cantidades mucho menores de azúcar. Special K Original, por ejemplo, registró apenas 0.8 gramos por cada 100 gramos.

En la evaluación también aparecieron Groovies Tropical Frootys, con 1.3 gramos, y Groovies Cocoa Groove, con 1.2 gramos por cada 100 gramos.

La diferencia entre los productos analizados supera los 45 gramos de azúcar por cada 100 gramos, por lo que la información nutrimental resulta clave para comparar opciones.

Profeco señala que no basta con fijarse en frases como “integral”, “con vitaminas”, “con minerales” o “con proteína”. Estas características no sustituyen la revisión de la tabla nutrimental y los sellos de advertencia.

PROFECO DETECTÓ OTRAS IRREGULARIDADES

El azúcar no fue el único elemento que presentó diferencias. El estudio encontró diversos incumplimientos relacionados con la información declarada por algunos fabricantes.

De acuerdo con los resultados generales, un producto no cumplió con el contenido neto declarado, dos presentaron una denominación incorrecta, ocho tuvieron diferencias en el contenido de grasa, dos en proteína y tres en sodio.

Además, 12 productos incumplieron requisitos de etiquetado establecidos en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Uno de los casos fue Selecto Brand Choco Bolitas, cuyo envase declara 400 gramos, pero las pruebas determinaron un contenido de 375.4 gramos.

También destacó Wipala, cereal de quinoa y arroz sabor canela. El producto declaró 10 gramos de proteína por cada 100 gramos, pero el análisis encontró 6.6 gramos. Además, indicaba cero miligramos de sodio, mientras que las pruebas detectaron 416 miligramos.

¿QUÉ RECOMIENDA PROFECO AL COMPRAR CEREAL?

La Procuraduría recomienda moderar el consumo de azúcares y revisar cuidadosamente la información de los empaques antes de elegir un producto.

También plantea verificar la fecha de caducidad o consumo preferente y comprobar que el envase se encuentre en buenas condiciones.

En el caso de personas con hipertensión, Profeco recomienda prestar especial atención a los productos con cantidades elevadas de sodio y aquellos que muestran el sello de “EXCESO SODIO”.

El estudio también señala que la presencia de vitaminas y minerales adicionados no convierte automáticamente a un cereal en un alimento equilibrado. La composición completa del producto y las cantidades de azúcar, grasa y sodio son elementos que deben considerarse al momento de comparar opciones.