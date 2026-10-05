Si tienes estos síntomas, acude inmediatamente al IMSS para detectar a tiempo enfermedades del corazón

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Si tienes estos síntomas, acude inmediatamente al IMSS para detectar a tiempo enfermedades del corazón
    El IMSS llama a identificar dolor en el pecho, falta de aire y desmayos como posibles señales de enfermedades del corazón. VANGUARDIA/ARCHIVO

Dolor en el pecho, falta de aire, sudoración inexplicable y desmayos pueden ser señales de una enfermedad cardiaca y requieren valoración médica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población para no ignorar ciertos síntomas que pueden estar relacionados con enfermedades del corazón. Entre las señales de alerta se encuentran el dolor en el pecho, falta de aire, sudoración excesiva sin una causa aparente y desmayos.

Arturo Muñiz García, director del Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, explicó que ante cualquiera de estos síntomas es importante acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana para recibir una valoración médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hospital-del-issste-en-saltillo-realiza-jornada-de-cirugia-robotica-contra-el-cancer-HK23926346

El especialista señaló que detectar oportunamente una enfermedad cardiaca puede ser determinante para evitar complicaciones y atender el problema antes de que afecte de manera grave la calidad de vida.

“La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades del corazón, como la cardiopatía isquémica (falta de suministro adecuado de circulación sanguínea al corazón), pero también tenemos otras como las miocardiopatías dilatadas que condicionan insuficiencia cardiaca, enfermedades de las válvulas cardiacas, congénitas, entre otras”, dijo.

EL IMSS CUENTA CON ATENCIÓN PARA ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

El IMSS dispone de programas preventivos en las Unidades de Medicina Familiar, además de servicios de nutrición para apoyar a los pacientes en la adopción de hábitos que reduzcan factores de riesgo cardiovascular.

En hospitales de segundo y tercer nivel, el instituto cuenta con servicios especializados como Cardiología, Hemodinamia, Medicina Nuclear, cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica y rehabilitación cardiaca, entre otras áreas destinadas a la atención de estos padecimientos.

Muñiz García destacó que las personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial o diabetes mellitus deben mantener seguimiento médico periódico, ya que estas condiciones pueden incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

También llamó a mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física de manera frecuente, evitar el tabaquismo y el consumo de alcohol, así como procurar un peso saludable.

CÓDIGO INFARTO REDUCE TIEMPOS DE ATENCIÓN

Entre las estrategias implementadas por el Seguro Social se encuentra Código Infarto, un programa diseñado para acelerar la atención de pacientes que presentan un infarto agudo al miocardio.

El objetivo es reducir el tiempo entre la aparición de los primeros síntomas y la llegada del paciente a una Sala de Hemodinamia, donde puede recibir el tratamiento especializado que requiere.

De acuerdo con el especialista, la aplicación de este programa ha permitido disminuir de manera considerable la mortalidad relacionada con el infarto agudo al miocardio, al facilitar una respuesta más rápida ante una emergencia cardiovascular.

“El corazón es el órgano que se encarga de mantener la circulación sanguínea que suministra oxígeno y alimento a todo el cuerpo, por lo que es de suma importancia atender cualquier problema a tiempo, pues después de 3 segundos que deja de latir, una persona pierde el conocimiento y tras cinco minutos, la vida”, señaló.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA SON CLAVE

Además de identificar las señales de alarma, el IMSS destaca la importancia de mantener hábitos que ayuden a reducir los factores de riesgo. La alimentación, el ejercicio y el control de enfermedades crónicas forman parte de las medidas preventivas.

El especialista recomendó mantener actividad física de manera regular y acudir a consulta médica para detectar oportunamente alteraciones que puedan afectar al corazón.

“Les invitamos a mejorar nuestra alimentación a realizar ejercicio diariamente, a dejar el tabaquismo, bajar de peso y acudir a su consulta de Medicina Familiar, en donde de ser necesario se le canalizará con un cardiólogo”, dijo el Dr. Muñiz García.

La atención temprana resulta especialmente importante cuando aparecen síntomas repentinos o diferentes a los habituales. Una valoración en la Medicina Familiar permite determinar si es necesario realizar estudios adicionales o canalizar al paciente con un especialista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/siempre-podemos-platicar-sheinbaum-sobre-disputa-de-tatiana-clouthier-con-morena-por-candidatura-de-nuevo-leon-PK23925974

DATOS CURIOSOS

· El Código Infarto busca reducir el tiempo entre los primeros síntomas de un infarto y la atención especializada.

· El IMSS cuenta con servicios de Hemodinamia, donde se atienden casos cardiovasculares que requieren procedimientos especializados.

· La hipertensión y la diabetes son enfermedades crónicas que requieren seguimiento médico para disminuir el riesgo de complicaciones.

· Entre las enfermedades cardiacas mencionadas por el IMSS están la cardiopatía isquémica, miocardiopatías, enfermedades de las válvulas y padecimientos congénitos.

· El IMSS recomienda acudir a la Unidad de Medicina Familiar ante síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, sudoración inexplicable o desmayo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Salud

Organizaciones


IMSS

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Es lo que son

Es lo que son
NosotrAs: Se vale cambiar y reinventarse

NosotrAs: Se vale cambiar y reinventarse
Claudia Sheinbaum dijo que está dispuesta a hablar con Tatiana Clouthier, pero aclaró que las candidaturas de Morena corresponden al partido.

‘Siempre podemos platicar’... Sheinbaum sobre disputa de Tatiana Clouthier con Morena por candidatura de Nuevo León
México desplegó 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Tamaulipas para reforzar la frontera con Estados Unidos, luego de un ataque contra agentes de la Guardia Costera estadounidense.

Despliegan 500 militares en Tamaulipas tras ataque a Guardia Costera en la frontera México-EU
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y los adultos mayores con credencial INAPAM podrán buscar promociones adicionales.

Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores?
RBD marcó a toda una generación con sus canciones y personajes de Rebelde

Día Mundial de RBD: así cambiaron las vidas de sus seis integrantes tras Rebelde
Portugal terminó con paso perfecto su participación en esta fase de la Nations League, pero la atención está puesta en la relación entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus abre la puerta a Cristiano Ronaldo tras la crisis en Portugal