Si tienes estos síntomas, acude inmediatamente al IMSS para detectar a tiempo enfermedades del corazón

Arturo Muñiz García, director del Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, explicó que ante cualquiera de estos síntomas es importante acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana para recibir una valoración médica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población para no ignorar ciertos síntomas que pueden estar relacionados con enfermedades del corazón. Entre las señales de alerta se encuentran el dolor en el pecho, falta de aire, sudoración excesiva sin una causa aparente y desmayos .

El especialista señaló que detectar oportunamente una enfermedad cardiaca puede ser determinante para evitar complicaciones y atender el problema antes de que afecte de manera grave la calidad de vida.

“La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades del corazón, como la cardiopatía isquémica (falta de suministro adecuado de circulación sanguínea al corazón), pero también tenemos otras como las miocardiopatías dilatadas que condicionan insuficiencia cardiaca, enfermedades de las válvulas cardiacas, congénitas, entre otras”, dijo.

EL IMSS CUENTA CON ATENCIÓN PARA ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

El IMSS dispone de programas preventivos en las Unidades de Medicina Familiar, además de servicios de nutrición para apoyar a los pacientes en la adopción de hábitos que reduzcan factores de riesgo cardiovascular.

En hospitales de segundo y tercer nivel, el instituto cuenta con servicios especializados como Cardiología, Hemodinamia, Medicina Nuclear, cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica y rehabilitación cardiaca, entre otras áreas destinadas a la atención de estos padecimientos.

Muñiz García destacó que las personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial o diabetes mellitus deben mantener seguimiento médico periódico, ya que estas condiciones pueden incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

También llamó a mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física de manera frecuente, evitar el tabaquismo y el consumo de alcohol, así como procurar un peso saludable.

CÓDIGO INFARTO REDUCE TIEMPOS DE ATENCIÓN

Entre las estrategias implementadas por el Seguro Social se encuentra Código Infarto, un programa diseñado para acelerar la atención de pacientes que presentan un infarto agudo al miocardio.

El objetivo es reducir el tiempo entre la aparición de los primeros síntomas y la llegada del paciente a una Sala de Hemodinamia, donde puede recibir el tratamiento especializado que requiere.

De acuerdo con el especialista, la aplicación de este programa ha permitido disminuir de manera considerable la mortalidad relacionada con el infarto agudo al miocardio, al facilitar una respuesta más rápida ante una emergencia cardiovascular.

“El corazón es el órgano que se encarga de mantener la circulación sanguínea que suministra oxígeno y alimento a todo el cuerpo, por lo que es de suma importancia atender cualquier problema a tiempo, pues después de 3 segundos que deja de latir, una persona pierde el conocimiento y tras cinco minutos, la vida”, señaló.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA SON CLAVE

Además de identificar las señales de alarma, el IMSS destaca la importancia de mantener hábitos que ayuden a reducir los factores de riesgo. La alimentación, el ejercicio y el control de enfermedades crónicas forman parte de las medidas preventivas.

El especialista recomendó mantener actividad física de manera regular y acudir a consulta médica para detectar oportunamente alteraciones que puedan afectar al corazón.

“Les invitamos a mejorar nuestra alimentación a realizar ejercicio diariamente, a dejar el tabaquismo, bajar de peso y acudir a su consulta de Medicina Familiar, en donde de ser necesario se le canalizará con un cardiólogo”, dijo el Dr. Muñiz García.

La atención temprana resulta especialmente importante cuando aparecen síntomas repentinos o diferentes a los habituales. Una valoración en la Medicina Familiar permite determinar si es necesario realizar estudios adicionales o canalizar al paciente con un especialista.