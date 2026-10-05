Yair Nuncio busca un lugar en Rayados tras destacar con Saltillo Soccer

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    Yair Nuncio busca un lugar en Rayados tras destacar con Saltillo Soccer
    El saltillense de 18 años buscará ganarse un lugar dentro del conjunto regiomontano. FOTO: SALTILLO SOCCER

Nuncio marcó en el triunfo de Saltillo Soccer sobre Club Calor en la Copa Promesas y ahora tendrá una oportunidad con Rayados

El futbolista saltillense Rodrigo Yair Nuncio Urbano, de 18 años, tendrá esta semana una oportunidad para continuar con su desarrollo, luego de que Saltillo Soccer informara que entrenará con Rayados de Monterrey en busca de un lugar dentro del equipo.

El mediocampista, nacido el 29 de julio de 2008 en Saltillo, Coahuila, forma parte de los Coyotes y se desempeña principalmente en el medio campo, aunque también puede jugar como interior izquierdo.

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El club saltillense dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con el mensaje: “Yair Nuncio estará esta semana entrenando con @rayados, buscando un lugar en su equipo”, acompañado de un mensaje de buenos deseos para el jugador.

La invitación representa una oportunidad para que Nuncio pueda mostrarse durante los entrenamientos y competir por un lugar dentro de la estructura del conjunto regiomontano.

UN JOVEN CON PROTAGONISMO EN LA MANADA

Nuncio ha formado parte del proceso de Saltillo Soccer y recientemente tuvo participación en la Copa Promesas, donde consiguió hacerse presente en el marcador.

Durante la primera jornada del torneo, los Coyotes enfrentaron a Club Calor y consiguieron una victoria por 3-0. Nuncio fue el encargado de abrir el marcador al minuto 49, mientras que Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez completaron el triunfo.

El mediocampista también forma parte de un plantel que combina futbolistas jóvenes con jugadores que tienen participación en las distintas competencias del club.

Ahora, su siguiente reto estará en Monterrey, donde tendrá que aprovechar los entrenamientos con Rayados para mostrar sus condiciones y buscar convencer al cuerpo técnico.

Saltillo Soccer señaló que Nuncio estará trabajando con el conjunto regiomontano durante esta semana. Por el momento, no se trata de una incorporación oficial, sino de una oportunidad para que el futbolista sea observado y pueda competir por un lugar.

Para el jugador saltillense, el llamado representa un nuevo paso en su carrera y la posibilidad de buscar un espacio dentro de una institución de Primera División.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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