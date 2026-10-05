¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’

Una vez más, el icónico escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler será testigo de la actuación y el talento de dos reconocidos actores de televisión, cine y series: Marimar Vega y Bruno Bichir, quienes llegarán a Saltillo con la obra de teatro ‘Réquiem’.

La cita para una velada de entretenimiento y cultura será este miércoles 7 de octubre a las 8:00 pm, con una puesta en escena que inicia su recorrido nacional este martes en Torreón.

Para asistir a la función será necesario comprar los boletos a través del sitio newticket.com.mx, donde los costos son de $700, $800 y $900 pesos para los lugares de Preferente, Platino y Diamante, respectivamente.