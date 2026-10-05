¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’
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La obra escrita por Reynolds Robledo y dirigida por Enrique Singer llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con una única función este 7 de octubre
Una vez más, el icónico escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler será testigo de la actuación y el talento de dos reconocidos actores de televisión, cine y series: Marimar Vega y Bruno Bichir, quienes llegarán a Saltillo con la obra de teatro ‘Réquiem’.
La cita para una velada de entretenimiento y cultura será este miércoles 7 de octubre a las 8:00 pm, con una puesta en escena que inicia su recorrido nacional este martes en Torreón.
Para asistir a la función será necesario comprar los boletos a través del sitio newticket.com.mx, donde los costos son de $700, $800 y $900 pesos para los lugares de Preferente, Platino y Diamante, respectivamente.
UNA OBRA ESPECIAL
El texto fue escrito por Reynolds Robledo y es dirigido por Enrique Singer, por lo que reúne el talento de reconocidos creadores del ámbito teatral mexicano.
Como sinopsis de la historia, el público se encuentra con dos personas frente a frente. Lo que comienza como una conversación se convierte en un intenso duelo sobre la justicia, la culpa y la condición humana.
Luego de su paso por Saltillo, la producción llegará a Monterrey el viernes 9 de octubre, en el Auditorio San Pedro. Posteriormente, se presentará el 14 de octubre en Guadalajara y un día después en Aguascalientes, para concluir en Querétaro el 16 de octubre.
Vega se encuentra de estreno debido a que la serie ‘Dra. Lucía: Un Don Extraordinario’, que protagoniza junto a Itatí Cantoral, Ana Layevska y Carlos Ferro, estrenó en las pantallas de Azteca 7 su tercera temporada.