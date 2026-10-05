¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’

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    ¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’
    Agenda. Marimar Vega y Bruno Bichir protagonizan ‘Réquiem’, una historia que explora temas como la justicia, la culpa y la condición humana. FOTO: FACEBOOK@MARIMARVEGA

La obra escrita por Reynolds Robledo y dirigida por Enrique Singer llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con una única función este 7 de octubre

Una vez más, el icónico escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler será testigo de la actuación y el talento de dos reconocidos actores de televisión, cine y series: Marimar Vega y Bruno Bichir, quienes llegarán a Saltillo con la obra de teatro ‘Réquiem’.

La cita para una velada de entretenimiento y cultura será este miércoles 7 de octubre a las 8:00 pm, con una puesta en escena que inicia su recorrido nacional este martes en Torreón.

Para asistir a la función será necesario comprar los boletos a través del sitio newticket.com.mx, donde los costos son de $700, $800 y $900 pesos para los lugares de Preferente, Platino y Diamante, respectivamente.

UNA OBRA ESPECIAL

El texto fue escrito por Reynolds Robledo y es dirigido por Enrique Singer, por lo que reúne el talento de reconocidos creadores del ámbito teatral mexicano.

Como sinopsis de la historia, el público se encuentra con dos personas frente a frente. Lo que comienza como una conversación se convierte en un intenso duelo sobre la justicia, la culpa y la condición humana.

Luego de su paso por Saltillo, la producción llegará a Monterrey el viernes 9 de octubre, en el Auditorio San Pedro. Posteriormente, se presentará el 14 de octubre en Guadalajara y un día después en Aguascalientes, para concluir en Querétaro el 16 de octubre.

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Vega se encuentra de estreno debido a que la serie ‘Dra. Lucía: Un Don Extraordinario’, que protagoniza junto a Itatí Cantoral, Ana Layevska y Carlos Ferro, estrenó en las pantallas de Azteca 7 su tercera temporada.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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