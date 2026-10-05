En Región Sureste de Coahuila, evalúan empresas posponer paros ante reactivación automotriz
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La iniciativa privada está analizando solo mantener el habitual paro de labores de fin de año
Ante la pequeña reactivación que registra el sector automotriz, empresas que tenían programados paros técnicos entre noviembre y diciembre están evaluando posponerlos.
El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, dijo que entre noviembre y diciembre algunas empresas del sector automotriz tienen contemplado realizar paros programados de una semana, debido a labores de mantenimiento o cambios de plataformas.
Sin embargo, ante la reactivación que presenta la industria automotriz, varias compañías están considerando posponer estos paros y mantener únicamente el periodo vacacional habitual de fin de año, entre diciembre y enero.
López Villarreal señaló que cuando las empresas aplican estos paros programados, los trabajadores reciben su salario conforme a lo establecido por la ley.
“Son paros por cambio de plataformas de algún tipo de productos y sus mismos clientes son quienes los solicitan”, dijo.
Por otra parte, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste comentó que existe preocupación por la Reforma Judicial, por lo que están buscando que el Gobierno Federal, a través de la Cámara de Diputados y el Senado, replantee la elección de jueces y magistrados, con el objetivo de contar con juzgadores más independientes.
“A través de Data Coparmex, que es la encuesta que tenemos a nivel nacional de todos los centros empresariales, dos de cada 10 opinan que hay condiciones para invertir y que son buenos momentos; por eso nos preocupa eso (la reforma) y esperemos que el Gobierno Federal replantee todo el Plan México y que lo aterrice a municipios, sobre todo”, aseguró.