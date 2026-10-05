Profeco pone a prueba el papel de baño: estas marcas destacaron por su resistencia

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    Profeco pone a prueba el papel de baño: estas marcas destacaron por su resistencia
    La Profeco analizó 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas y encontró diferencias importantes en resistencia, suavidad y velocidad de desintegración. FOTO: GEMINI
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Estos fueron los productos que obtuvieron los mejores resultados.

El papel de baño es uno de los productos básicos en cualquier hogar, pero no todos los rollos ofrecen el mismo desempeño. Para conocer cuáles cumplen mejor con lo que prometen, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a 44 modelos pertenecientes a 21 marcas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-papel-higienico-se-debe-tirar-en-la-taza-de-bano-o-en-el-bote-de-basura-profeco-revela-la-forma-correcta-de-hacerlo-BH14577710

El análisis estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que realizó 792 pruebas para evaluar diferentes características de los productos.

Entre los aspectos revisados estuvieron la información presentada en el empaque, dimensiones, acabados, blancura y resistencia tanto en seco como en húmedo. También se analizó cuánto tiempo tardaba cada papel en desintegrarse al entrar en contacto con el agua.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE BAÑO MÁS RESISTENTE?

Los resultados de Profeco mostraron que varios productos obtuvieron una calificación de “Excelente”, aunque el desempeño cambia dependiendo de si se trata de papel de una, dos o tres hojas.

En la categoría de una hoja destacó Elite Duo, principalmente por sus resultados en resistencia a la rotura, además de mostrar una rápida desintegración y buenos acabados.

Dreamy Aroma Floral también consiguió una evaluación sobresaliente dentro de este segmento.

Para los papeles de dos hojas, entre los modelos con mejores resultados aparecen Buen Rollo, Cloudy Deluxe, Great Value Original Rendidor y algunos productos de Regio y Kleenex Cottonelle Eco.

De este grupo, Buen Rollo y Cloudy Deluxe destacaron por combinar buenos resultados tanto en resistencia como en desintegración.

En los productos de tres hojas, Great Value Ultra Soft y Kleenex Cottonelle Beauty estuvieron entre los modelos mejor evaluados, con un desempeño favorable en características como suavidad y resistencia.

$!El papel de baño es uno de los productos básicos en cualquier hogar, pero no todos los rollos ofrecen el mismo desempeño.
El papel de baño es uno de los productos básicos en cualquier hogar, pero no todos los rollos ofrecen el mismo desempeño. FOTO: GEMINI

¿CUÁL PAPEL SE DESINTEGRA MÁS RÁPIDO?

La resistencia no fue el único factor considerado por Profeco. La rapidez con la que el papel se desintegra también es importante, especialmente para quienes acostumbran desecharlo directamente en el inodoro.

En esta prueba, Kleenex Cottonelle Soft registró uno de los mejores tiempos, al desintegrarse en apenas 14 segundos. Le siguió Great Value Ultra Soft, con 28 segundos.

En el extremo contrario apareció Pétalo Maxi Resist, que necesitó aproximadamente 866 segundos para desintegrarse, es decir, casi 15 minutos durante la prueba de laboratorio.

Otro producto que presentó un tiempo elevado fue Kleenex Cottonelle Extra Comfort, con 202 segundos.

https://vanguardia.com.mx/vida/el-papel-de-bano-se-tira-en-la-taza-o-en-el-bote-te-lo-decimos-PN10956339

PROFECO ENCUENTRA DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO

El estudio también detectó inconsistencias entre la información declarada por algunos productos y lo encontrado durante las pruebas.

Uno de los casos correspondió a Familiar Rosa, cuyo empaque señalaba 200 hojas por rollo, mientras que el laboratorio contabilizó 190.

Los resultados muestran que elegir papel higiénico no depende únicamente del número de hojas o del grosor. La resistencia, la suavidad y la capacidad de desintegrarse rápidamente también son factores que pueden influir en la decisión de compra.

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Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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