Profeco pone a prueba el papel de baño: estas marcas destacaron por su resistencia

El papel de baño es uno de los productos básicos en cualquier hogar, pero no todos los rollos ofrecen el mismo desempeño. Para conocer cuáles cumplen mejor con lo que prometen, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) realizó un estudio de calidad a 44 modelos pertenecientes a 21 marcas.

El análisis estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que realizó 792 pruebas para evaluar diferentes características de los productos.

Entre los aspectos revisados estuvieron la información presentada en el empaque, dimensiones, acabados, blancura y resistencia tanto en seco como en húmedo. También se analizó cuánto tiempo tardaba cada papel en desintegrarse al entrar en contacto con el agua.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE BAÑO MÁS RESISTENTE?

Los resultados de Profeco mostraron que varios productos obtuvieron una calificación de “Excelente”, aunque el desempeño cambia dependiendo de si se trata de papel de una, dos o tres hojas.

En la categoría de una hoja destacó Elite Duo, principalmente por sus resultados en resistencia a la rotura, además de mostrar una rápida desintegración y buenos acabados.

Dreamy Aroma Floral también consiguió una evaluación sobresaliente dentro de este segmento.

Para los papeles de dos hojas, entre los modelos con mejores resultados aparecen Buen Rollo, Cloudy Deluxe, Great Value Original Rendidor y algunos productos de Regio y Kleenex Cottonelle Eco.

De este grupo, Buen Rollo y Cloudy Deluxe destacaron por combinar buenos resultados tanto en resistencia como en desintegración.

En los productos de tres hojas, Great Value Ultra Soft y Kleenex Cottonelle Beauty estuvieron entre los modelos mejor evaluados, con un desempeño favorable en características como suavidad y resistencia.