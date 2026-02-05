Mantendrá Mary Telma Guajardo alianza con Manolo Jiménez; PRD Coahuila buscará registro local

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Mantendrá Mary Telma Guajardo alianza con Manolo Jiménez; PRD Coahuila buscará registro local
    Guajardo Villarreal señaló que, pese a la pérdida del registro nacional, el PRD conserva presencia territorial en diversos municipios del estado con regidores, síndicos y alcaldes. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

La dirigente estatal asegura que ha rechazado invitaciones de otros partidos para cumplir su compromiso con el actual gobierno

En el marco de los preparativos para el próximo proceso electoral, Mary Telma Guajardo Villarreal, dirigente estatal del PRD en Coahuila, reafirmó su compromiso de mantener una alianza de seis años con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, descartando por el momento cualquier acercamiento con otras fuerzas políticas, tanto a nivel local como nacional.

Guajardo Villarreal señaló que, pese a haber recibido invitaciones de otros partidos, entre ellos Movimiento Ciudadano, su prioridad es cumplir el acuerdo político establecido con el actual gobierno estatal. Aclaró que, mientras dicho compromiso esté vigente, no contempla sumarse a otro proyecto partidista.

TE PUEDE INTERESAR: Desmiente Infonavit supuestos juicios masivos en Torreón

En relación con la fallida coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, la dirigente calificó como lamentable que no se haya logrado una coincidencia; no obstante, dijo respetar la decisión del blanquiazul de seguir una ruta de autonomía con miras a redefinir su proyecto político a nivel nacional.

Respecto al futuro del sol azteca, la líder perredista informó que el partido iniciará los trámites ante el Instituto Electoral de Coahuila para constituirse como partido político local, como parte de una estrategia para mantener su presencia y participación en la vida política del estado.

A pesar de la pérdida del registro nacional, Mary Telma Guajardo destacó que el PRD conserva estructura territorial en Coahuila, con representación en gran parte de los municipios a través de regidores, síndicos y alcaldes emanados del partido.

Al ser cuestionada sobre una eventual participación como candidata en listas plurinominales por otras siglas, fue enfática al señalar que no es el momento, ya que su prioridad es concluir la alianza política establecida con el gobernador del estado.

Finalmente, en otro tema, la dirigente opinó sobre la reciente polémica generada por la existencia de un salón de belleza en la Cámara de Diputados, al señalar que se trata de un servicio que ha existido desde hace años y que, en su caso, podría ser cubierto directamente por los propios legisladores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Mary Telma Guajardo

Organizaciones


PRD
PRI

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El impune Adán

El impune Adán
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El servicio de fumigación contra garrapatas está disponible para la ciudadanía que así lo solicite.

Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia
¿Bill Gates contrajo una enfermedad venérea en una reunión con Epstein? El magnate de Microsoft lo niega

¿Bill Gates contrajo una enfermedad venérea en una reunión con Epstein? El magnate de Microsoft lo niega
Evento. Los boletos ya se pueden comprar en el sitio ticket.maz.mx.

Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos
Aquí, los expertos explican cómo reconocer las señales de alarma en los anuncios de casas compartidas.

Antes de rentar un Airbnb, asegúrate de investigar
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria