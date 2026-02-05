Mantendrá Mary Telma Guajardo alianza con Manolo Jiménez; PRD Coahuila buscará registro local

En el marco de los preparativos para el próximo proceso electoral, Mary Telma Guajardo Villarreal, dirigente estatal del PRD en Coahuila, reafirmó su compromiso de mantener una alianza de seis años con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, descartando por el momento cualquier acercamiento con otras fuerzas políticas, tanto a nivel local como nacional.

Guajardo Villarreal señaló que, pese a haber recibido invitaciones de otros partidos, entre ellos Movimiento Ciudadano, su prioridad es cumplir el acuerdo político establecido con el actual gobierno estatal. Aclaró que, mientras dicho compromiso esté vigente, no contempla sumarse a otro proyecto partidista.

TE PUEDE INTERESAR: Desmiente Infonavit supuestos juicios masivos en Torreón

En relación con la fallida coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, la dirigente calificó como lamentable que no se haya logrado una coincidencia; no obstante, dijo respetar la decisión del blanquiazul de seguir una ruta de autonomía con miras a redefinir su proyecto político a nivel nacional.

Respecto al futuro del sol azteca, la líder perredista informó que el partido iniciará los trámites ante el Instituto Electoral de Coahuila para constituirse como partido político local, como parte de una estrategia para mantener su presencia y participación en la vida política del estado.

A pesar de la pérdida del registro nacional, Mary Telma Guajardo destacó que el PRD conserva estructura territorial en Coahuila, con representación en gran parte de los municipios a través de regidores, síndicos y alcaldes emanados del partido.

Al ser cuestionada sobre una eventual participación como candidata en listas plurinominales por otras siglas, fue enfática al señalar que no es el momento, ya que su prioridad es concluir la alianza política establecida con el gobernador del estado.

Finalmente, en otro tema, la dirigente opinó sobre la reciente polémica generada por la existencia de un salón de belleza en la Cámara de Diputados, al señalar que se trata de un servicio que ha existido desde hace años y que, en su caso, podría ser cubierto directamente por los propios legisladores.