Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes de limpieza y mantenimiento urbano; realizan acciones en Analco II y Villa Alta

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Coahuila
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    Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes de limpieza y mantenimiento urbano; realizan acciones en Analco II y Villa Alta
    Los trabajos son coordinados por las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano. CORTESÍA

Cuadrillas realizan limpieza integral, retiro de escombro, descacharrización y deshierbe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del programa “Todos Chambeando”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de forma permanente las labores de limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar espacios públicos más limpios, seguros y en mejores condiciones para las familias.

Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cuadrillas de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizaron durante los últimos días trabajos de limpieza integral, retiro de escombro, descacharrización, deshierbe y mantenimiento general en distintos puntos del municipio.

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Las acciones más recientes se llevaron a cabo en las colonias Analco II, Villa Alta, Jardines de Analco y Lomas del Valle, donde se intervino en áreas públicas y vialidades para retirar residuos, eliminar maleza y mejorar la imagen urbana en beneficio de vecinos, peatones y automovilistas.

El alcalde destacó que mantener una ciudad limpia es una tarea permanente que requiere tanto del esfuerzo del Gobierno Municipal como de la participación activa de la ciudadanía.

$!Las colonias atendidas recientemente fueron Analco II, Villa Alta, Jardines de Analco y Lomas del Valle.
Las colonias atendidas recientemente fueron Analco II, Villa Alta, Jardines de Analco y Lomas del Valle. CORTESÍA

“Todos los días nuestras cuadrillas recorren diferentes sectores para atender las necesidades de la población. Queremos que las familias vivan en colonias limpias, ordenadas y con espacios públicos dignos, porque eso también se traduce en bienestar, seguridad y una mejor calidad de vida”, expresó.

El edil señaló que estas acciones forman parte de una estrategia continua para fortalecer el entorno urbano y ofrecer mejores condiciones de convivencia en todas las colonias del municipio.

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Finalmente, el Gobierno Municipal informó que los trabajos de limpieza y mantenimiento continuarán de manera permanente en todos los sectores de Ramos Arizpe e invitó a la ciudadanía a reportar o solicitar servicios de limpieza, retiro de escombro, descacharrización y mantenimiento urbano a través del chatbot “Ramos Atiende”, con el propósito de fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanos para mantener un municipio más limpio y ordenado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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