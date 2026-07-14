Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes de limpieza y mantenimiento urbano; realizan acciones en Analco II y Villa Alta

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del programa “Todos Chambeando”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de forma permanente las labores de limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar espacios públicos más limpios, seguros y en mejores condiciones para las familias. Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cuadrillas de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizaron durante los últimos días trabajos de limpieza integral, retiro de escombro, descacharrización, deshierbe y mantenimiento general en distintos puntos del municipio.

Las acciones más recientes se llevaron a cabo en las colonias Analco II, Villa Alta, Jardines de Analco y Lomas del Valle, donde se intervino en áreas públicas y vialidades para retirar residuos, eliminar maleza y mejorar la imagen urbana en beneficio de vecinos, peatones y automovilistas. El alcalde destacó que mantener una ciudad limpia es una tarea permanente que requiere tanto del esfuerzo del Gobierno Municipal como de la participación activa de la ciudadanía.

“Todos los días nuestras cuadrillas recorren diferentes sectores para atender las necesidades de la población. Queremos que las familias vivan en colonias limpias, ordenadas y con espacios públicos dignos, porque eso también se traduce en bienestar, seguridad y una mejor calidad de vida”, expresó. El edil señaló que estas acciones forman parte de una estrategia continua para fortalecer el entorno urbano y ofrecer mejores condiciones de convivencia en todas las colonias del municipio.

Finalmente, el Gobierno Municipal informó que los trabajos de limpieza y mantenimiento continuarán de manera permanente en todos los sectores de Ramos Arizpe e invitó a la ciudadanía a reportar o solicitar servicios de limpieza, retiro de escombro, descacharrización y mantenimiento urbano a través del chatbot “Ramos Atiende”, con el propósito de fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanos para mantener un municipio más limpio y ordenado.