Mantiene Secretaría de Salud de Coahuila vigilancia por gusano barrenador; sin casos en humanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila permanece en estado de alerta ante la presencia del gusano barrenador en diversos municipios de la entidad. Aunque este parásito puede afectar también a las personas, hasta el momento no se han registrado casos en humanos.

Giancarlo Plata Cibrián, coordinador estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector, explicó que se ejecuta la Estrategia Integral del Animal, enfocada en la detección intencionada de enfermedades y en la atención inmediata de posibles brotes.