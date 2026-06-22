Mantiene Secretaría de Salud de Coahuila vigilancia por gusano barrenador; sin casos en humanos
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La estrategia estatal contempla acciones de vigilancia epidemiológica y campañas de prevención en animales para reducir riesgos de enfermedades transmisibles en la población
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila permanece en estado de alerta ante la presencia del gusano barrenador en diversos municipios de la entidad. Aunque este parásito puede afectar también a las personas, hasta el momento no se han registrado casos en humanos.
Giancarlo Plata Cibrián, coordinador estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector, explicó que se ejecuta la Estrategia Integral del Animal, enfocada en la detección intencionada de enfermedades y en la atención inmediata de posibles brotes.
La estrategia incluye campañas de vacunación antirrábica y búsqueda de garrapatas en animales, con el objetivo de fortalecer la salud comunitaria. Plata Cibrián recomendó a los propietarios de mascotas mantener una higiene constante y acudir de inmediato a los centros antirrábicos o veterinarios ante cualquier lesión.
“El dueño responsable garantiza una mascota sana y, con ello, la prevención de enfermedades transmitidas por animales”, puntualizó.