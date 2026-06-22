Casas del migrante evolucionan hacia centros de capacitación y acogida, afirma Obispo de Piedras Negras

El prelado explicó que este fenómeno ya se observa en ciudades como Monterrey, Tijuana y Piedras Negras, donde las dificultades para cruzar hacia Estados Unidos han modificado las necesidades de la población migrante.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las casas del migrante en diversas ciudades del norte del país están transformando su modelo de atención para responder a las nuevas dinámicas migratorias, al pasar de ser espacios de refugio temporal a convertirse en centros de acogida y capacitación para personas en contexto de movilidad, señaló monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo de la Diócesis de Piedras Negras.

Indicó que, ante el endurecimiento de las políticas migratorias y las restricciones para ingresar al vecino país, cada vez más personas optan por permanecer en territorio mexicano durante periodos más prolongados.

Monseñor Miranda Guardiola destacó que, en respuesta a esta realidad, las casas del migrante han comenzado a ofrecer cursos de idiomas, talleres y capacitación en diversos oficios para facilitar la integración social y laboral de quienes deciden establecerse temporal o permanentemente en México.

Señaló que el objetivo es brindar herramientas que permitan a las personas migrantes acceder a oportunidades de empleo dignas y mejorar sus condiciones de vida, siempre en apego a la legislación vigente.

El obispo de la Diócesis de Piedras Negras subrayó que la atención humanitaria ha evolucionado y ya no se limita únicamente a proporcionar alojamiento y alimentación, sino que busca fomentar la autonomía y el desarrollo personal de quienes se encuentran en situación de movilidad.

El prelado hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre autoridades, organizaciones civiles y la sociedad para ampliar las oportunidades de inclusión y garantizar una atención integral a la población migrante.