Mantienen vigilancia contra tuberculosis y enfermedades sexuales en el Cereso de Piedras Negras

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    Mantienen vigilancia contra tuberculosis y enfermedades sexuales en el Cereso de Piedras Negras
    Dos baciloscopías realizadas a una persona fallecida resultaron negativas para tuberculosis, informó la autoridad sanitaria. ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria mantiene vigilancia epidemiológica permanente en el Cereso de Piedras Negras, con énfasis en tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y padecimientos crónicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria mantiene acciones permanentes de vigilancia y búsqueda intencionada de padecimientos entre la población del Centro de Reinserción Social (Cereso), con especial énfasis en la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, informó Priscila Hernández López, coordinadora de Prevención y Salud.

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Ante el reciente caso de una persona fallecida que permaneció en la Fiscalía y, posteriormente, en el área de indiciados del centro penitenciario, la funcionaria aclaró que las pruebas realizadas —incluidas dos baciloscopías— resultaron negativas para tuberculosis, por lo que su deceso no está asociado con esta enfermedad.

A pesar de que este caso específico no requirió ampliar la investigación debido a los resultados negativos, Hernández López recalcó que las autoridades sanitarias no bajan la guardia en la detección oportuna de síntomas respiratorios dentro del penal.

“Las acciones se han estado realizando permanentemente en el CERESO”, afirmó la coordinadora, al subrayar que las condiciones de confinamiento de la población penitenciaria exigen una vigilancia epidemiológica estricta y constante.

La estrategia de salud en el reclusorio abarca diversos frentes, más allá de las enfermedades infecciosas. Entre las labores preventivas y de detección destacan:

Control y seguimiento de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.Jornadas permanentes de salud bucal en los módulos varonil y femenil.Revisiones periódicas a cargo de personal odontológico especializado para la detección oportuna de problemas dentales.

Sobre este último punto, la especialista indicó que el principal problema detectado es la acumulación de placa dentobacteriana. Por ello, la prioridad se centra en la medicina preventiva, aunque los casos que requieren procedimientos específicos son canalizados y atendidos directamente por el área dental.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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