Maquinaria agrícola transforma productividad en el ejido San Juan de Sauceda, en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    Maquinaria agrícola transforma productividad en el ejido San Juan de Sauceda, en Ramos Arizpe
    El equipo permitirá reducir costos y mejorar tiempos de siembra en parcelas ejidales. CORTESÍA

Habitantes destacan impacto positivo de tractor y arado adquiridos con recursos propios y del Municipio

SAN JUAN DE SAUCEDA, MPIO. DE RAMOS ARIZPE, COAH. Habitantes del ejido San Juan de Sauceda destacaron el impacto positivo derivado de la incorporación de un tractor y un arado, herramientas que fortalecen las actividades del campo y dignifican las condiciones de trabajo de los productores.

La adquisición se concretó mediante el esquema participativo “En tu ejido tú decides”, mecanismo que permitió a los propios beneficiarios definir el destino del recurso, priorizando equipamiento estratégico para sus labores agrícolas en el campo de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/benefician-a-ejidatarios-con-tractor-y-arado-en-el-ejido-san-juan-de-sauceda-de-ramos-arizpe-NH19691491

Antonio Torres Méndez subrayó que esta dinámica representa un avance significativo en la forma de asignar apoyos: “Se tomó en cuenta a la comunidad para decidir en qué invertir; elegir este equipo fue una decisión que beneficia a todos”, expresó.

REDUCCIÓN DE COSTOS Y MAYOR AUTONOMÍA EN EL CAMPO

El comisariado ejidal, Javier Hernández, explicó que anteriormente los productores dependían de servicios externos para la siembra, lo que implicaba gastos adicionales y limitaciones operativas.

$!Beneficiarios destacaron la importancia de decidir el destino de los recursos.
Beneficiarios destacaron la importancia de decidir el destino de los recursos. CORTESÍA

“Ahora contamos con equipo propio que no solo atenderá nuestras tierras, sino que también podrá apoyar a otras comunidades cercanas”, señaló, al tiempo que reconoció el respaldo de las autoridades estatales y municipales.

Este tipo de acciones consolida un modelo de atención basado en la participación social y orientado a resultados tangibles, donde las decisiones colectivas se traducen en mejoras directas para las familias del sector rural.

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