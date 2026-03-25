Coahuila: miles de escuelas salen de vacaciones... y sus maestros se vuelven custodios del material educativo

A partir del próximo viernes 30 de marzo, 1 millón 60 mil alumnos en todo el estado disfrutarán del receso de semana santa, por lo que las comunidades educativas, principalmente de educación básica, comenzaron desde hace algunos días con el resguardo de bienes en las escuelas con el fin de evitar robos que puedan perjudicar la enseñanza en las escuelas del estado. Esto bajo el contexto que ha marcado los periodos de descanso en años anteriores, donde diversas escuelas públicas han sufrido robos y daños que en ocasiones han afectado su operación obligando a dar clases en línea cuando se dañan servicios eléctricos o de infraestructura. En estos casos, los gastos de reposición suelen ser asumidos por los planteles.

Ante este escenario, el estado habilitó 13 bodegas de resguardo en todas las regiones para que los directivos puedan proteger equipos y materiales didácticos. Comunidades educativas consultadas por Vanguardia coincidieron en que esta medida ha sido útil para disminuir robos, sobre todo cuando se cuenta con la colaboración de padres de familia que viven cerca de las escuelas y vigilan las instalaciones. También evita malos entendidos que podrían surgir si los bienes permanecen en las casas de los docentes. No obstante, la logística de trasladar los equipos a las bodegas estatales resulta complicada para algunos planteles, lo que obliga a que mantengan sus propios esquemas de protección. En vacaciones anteriores, se informó que sólo el 10% de las escuelas utilizan este mecanismo de resguardo. En Coahuila hay 4 mil 868 escuelas de educación básica, de las cuales aproximadamente 480 utiliza este beneficio.

Tras consultar con diversos docentes en Saltillo, señalaron que la mayoría de las comunidades educativas optan por resguardarlos de manera interna, a cargo de los propios maestros. Para ello realizan inventarios y reparten los artículos más valiosos, como computadoras, equipos de sonido y cañones, de modo que cada docente se haga responsable del resguardo durante el receso. Autoridades educativas señalaron que en periodos vacacionales anteriores, el uso de las bodegas estatales estaba limitado a un pequeño porcentaje de escuelas, principalmente aquellas ubicadas en zonas vulnerables o con mayor índice de robos y vandalismo. Sin embargo, líderes sindicales confirmaron que cada vez más directivos han decidido trasladar los bienes de su equipo a los almacenes que el estado asigna para este fin.

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