Benefician a ejidatarios con tractor y arado en el ejido San Juan de Sauceda de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del campo, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la entrega de un tractor en el ejido San Juan de Sauceda, con el objetivo de impulsar la productividad agrícola, la autosuficiencia alimentaria y la economía de las familias rurales. La entrega se llevó a cabo dentro del programa En Tu Ejido Tú Decides, mediante el cual se promueven apoyos directos a las comunidades ejidales.

“En Ramos Arizpe el campo es una prioridad permanente. Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que nuestros ejidos tengan más herramientas, más productividad y mejores condiciones de vida para sus familias”, expresó el Presidente Municipal. El edil reiteró que el campo representa una prioridad para su administración, por lo que se continuará trabajando en conjunto para dotar a los ejidos de herramientas que permitan mejorar sus condiciones de producción y calidad de vida. La inversión destinada a este apoyo fue de 350 mil pesos, beneficiando de manera directa a 23 habitantes. El equipo entregado consiste en un tractor y un arado de tres discos, lo que permitirá optimizar las labores agrícolas en la comunidad. Del total de la inversión, los productores aportaron 100 mil pesos, mientras que el Gobierno Municipal contribuyó con 250 mil pesos, bajo un esquema de corresponsabilidad que fomenta la participación de los beneficiarios.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye la entrega de semilla de sorgo y avena, la preparación de tierras agrícolas, así como apoyos alimentarios y productivos enfocados en fortalecer la economía familiar en las zonas rurales. Asimismo, se destacó la implementación del Programa de Aves de Traspatio, mediante el cual se han entregado, de enero a la fecha, un total de 6 mil pollas ponedoras de la raza Rhode Island Red, junto con alimento especializado. Este programa busca promover la producción de huevo para autoconsumo y fomentar la autosuficiencia alimentaria en las comunidades ejidales.

El esquema contempla que las familias beneficiarias construyan sus propios gallineros, generando además habilidades productivas que contribuyan a su desarrollo económico. En el evento estuvieron presentes la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza; el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Pedro Aguirre Figueroa; así como el comisariado ejidal y habitantes de San Juan de Sauceda.

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