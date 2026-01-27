Marcó 2025 la renovación del Poder Judicial de Coahuila, destaca Miguel Mery en su informe

La Ciudad Judicial concentrará en un solo espacio la justicia civil, familiar, mercantil y laboral, beneficiando a habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

Previo al acto, el magistrado encabezó el corte de listón del complejo judicial, acompañado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Lo anterior fue expuesto por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup durante su informe anual de actividades realizado en la nueva Ciudad Judicial de Saltillo este martes.

El año 2025 representó un punto de inflexión para el Poder Judicial de Coahuila , pues tras la reforma judicial aprobada a nivel federal, las entidades tuvieron que replantear su modelo de impartición de justicia, lo que en el estado derivó en una renovación integral que abarcó el marco legal, la estructura institucional, los perfiles de jueces y magistrados, y en el caso de Coahuila, la infraestructura destinada a la atención ciudadana.

El edificio cuenta con cerca de 14 mil metros cuadrados de oficinas, albergará a alrededor de 800 trabajadores y tendrá una afluencia diaria estimada de mil usuarios. Entre sus áreas se incluyen juzgados, oficinas de jueces, Defensoría, Mediación, Centro de Evaluación Psicosocial, archivo general y espacios de atención ciudadana.

Durante su mensaje, Mery Ayup recordó que la reforma judicial federal estableció por primera vez la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, lo que obligó a Coahuila a adecuar su legislación local. Señaló que en el estado se optó por una homologación basada en el diálogo, el orden y el respeto a la carrera judicial, con la participación de comités de evaluación integrados por los tres poderes.

El proceso electoral de junio de 2025 registró una participación del 25 por ciento y permitió, de acuerdo con el magistrado, que la elección fortaleciera la legitimidad del Poder Judicial.

“Lo que potencialmente podía debilitar al Poder Judicial se convirtió en su mayor fortaleza”, afirmó, al destacar que Coahuila fue el primer estado en tomar protesta a sus nuevas magistraturas y personas juzgadoras en agosto de 2025. Con ello enviamos un mensaje de gobernabilidad de que la elección no fue el fin de la independencia judicial. Fue el inicio de una nueva relación con la sociedad, donde la ciudadanía respalda la autonomía de quienes impartimos justicia”, señaló.

CONSOLIDA NUEVO MODELO DE JUSTICIA

El informe también dio cuenta de la entrada en vigor de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que sustituyó a la vigente desde hace 35 años y creó nuevas instancias como el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración, además de un comité de transición para asegurar la implementación ordenada de la reforma.

En materia de carga de trabajo, se informó que Coahuila cuenta con 105 juzgadores, quienes atienden en promedio 2 mil 400 asuntos anuales cada uno. Durante 2025 se tramitaron más de 220 mil juicios en primera instancia y poco más de 23 mil en segunda instancia, con predominio de asuntos mercantiles y familiares.

El magistrado celebró la creación de los juzgados especializados en adopciones en coordinación con el DIF estatal y PRONNIF. En ese sentido anunció que se tiene en planeas la creación de un centro de convivencia donde padres, madres e hijos puedan tener un lugar apropiado.

El magistrado destacó también los avances en justicia digital, con más de 500 mil promociones electrónicas recibidas y miles de expedientes consultados en línea, lo que redujo la necesidad de acudir físicamente a los juzgados.

Asimismo, señaló que para el 2026 el Poder Judicial tendrá un presupuesto de mil 429 millones de pesos, que les permitirá la mejora de salarios y terminar obras de centros de justicia en Torreón, Piedras Negras y Monclova.

El informe concluyó con un mensaje del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien reconoció la transformación del Poder Judicial y reiteró el respaldo presupuestal del estado para fortalecer la impartición de justicia. Subrayó que la nueva Ciudad Judicial y el modelo que se implementa están orientados a mejorar la calidad de vida de la población y a consolidar un sistema judicial profesional, imparcial y cercano a la ciudadanía.