María de Jesús Aguirre de Saucedo recibirá la Presea en Vida 2026 en Ramos Arizpe
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Reconocen trayectoria ligada al servicio social, la tradición panadera y el compromiso comunitario durante aniversario cívico
RAMOS ARIZPE, COAH.- A 46 años de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, el Republicano Ayuntamiento reconocerá este 13 de mayo a María de Jesús Aguirre de Saucedo con la Presea en Vida 2026, distinción que honra a personas cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo social y humano del municipio.
Su historia está ligada al crecimiento de la comunidad ramosarizpense, donde destacó por su cercanía con la gente, el trabajo constante y los valores familiares que marcaron a varias generaciones.
Uno de sus mayores legados permanece en una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad: el pan de pulque. Desde la histórica panadería “El Roble”, negocio familiar con cerca de 80 años de historia, fortaleció una costumbre que hoy forma parte de la identidad gastronómica y cultural de Ramos Arizpe.
Su dedicación al oficio ayudó a preservar una tradición profundamente arraigada entre las familias del municipio, convirtiendo a “El Roble” en un referente local del sabor y la memoria colectiva.
ASISTENCIA SOCIAL, SU CARTA DE PRESENTACIÓN
Además de su actividad dentro de la panadería familiar, entre 1964 y 1966 participó en labores de asistencia social desde el entonces Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila, actualmente DIF Municipal, durante la administración encabezada por su esposo, Ramón Saucedo González.
Desde esa responsabilidad impulsó acciones de apoyo para personas en situación vulnerable, especialmente en temas relacionados con alimentación, orientación y acompañamiento.
Familiares y personas cercanas destacan su generosidad, así como la disposición permanente que mantuvo para ayudar a quienes lo necesitaban.
Con esta distinción, el Municipio busca reconocer historias de vida que fortalecen el tejido social y preservan la identidad de Ramos Arizpe a través del trabajo cotidiano y la vocación de servicio.
La entrega de la Presea en Vida 2026 se realizará durante la sesión solemne conmemorativa por el aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, como parte de las actividades dedicadas a honrar la memoria y la grandeza de su gente.