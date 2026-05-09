María de Jesús Aguirre de Saucedo recibirá la Presea en Vida 2026 en Ramos Arizpe

Su historia está ligada al crecimiento de la comunidad ramosarizpense, donde destacó por su cercanía con la gente, el trabajo constante y los valores familiares que marcaron a varias generaciones.

RAMOS ARIZPE, COAH.- A 46 años de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, el Republicano Ayuntamiento reconocerá este 13 de mayo a María de Jesús Aguirre de Saucedo con la Presea en Vida 2026, distinción que honra a personas cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo social y humano del municipio.

Uno de sus mayores legados permanece en una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad: el pan de pulque. Desde la histórica panadería “El Roble”, negocio familiar con cerca de 80 años de historia, fortaleció una costumbre que hoy forma parte de la identidad gastronómica y cultural de Ramos Arizpe.

Su dedicación al oficio ayudó a preservar una tradición profundamente arraigada entre las familias del municipio, convirtiendo a “El Roble” en un referente local del sabor y la memoria colectiva.

ASISTENCIA SOCIAL, SU CARTA DE PRESENTACIÓN

Además de su actividad dentro de la panadería familiar, entre 1964 y 1966 participó en labores de asistencia social desde el entonces Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila, actualmente DIF Municipal, durante la administración encabezada por su esposo, Ramón Saucedo González.

Desde esa responsabilidad impulsó acciones de apoyo para personas en situación vulnerable, especialmente en temas relacionados con alimentación, orientación y acompañamiento.

Familiares y personas cercanas destacan su generosidad, así como la disposición permanente que mantuvo para ayudar a quienes lo necesitaban.