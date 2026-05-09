María de Jesús Aguirre de Saucedo recibirá la Presea en Vida 2026 en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    María de Jesús Aguirre de Saucedo recibirá la Presea en Vida 2026 en Ramos Arizpe
    María de Jesús Aguirre de Saucedo será reconocida por su legado social y su aporte a las tradiciones de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Reconocen trayectoria ligada al servicio social, la tradición panadera y el compromiso comunitario durante aniversario cívico

RAMOS ARIZPE, COAH.- A 46 años de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, el Republicano Ayuntamiento reconocerá este 13 de mayo a María de Jesús Aguirre de Saucedo con la Presea en Vida 2026, distinción que honra a personas cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo social y humano del municipio.

Su historia está ligada al crecimiento de la comunidad ramosarizpense, donde destacó por su cercanía con la gente, el trabajo constante y los valores familiares que marcaron a varias generaciones.

https://vanguardia.com.mx/dinero/con-restaurant-week-juegos-lasallistas-y-dia-de-la-madre-arranca-mayo-con-buena-expectativa-en-restaurantes-de-saltillo-LA20571468

Uno de sus mayores legados permanece en una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad: el pan de pulque. Desde la histórica panadería “El Roble”, negocio familiar con cerca de 80 años de historia, fortaleció una costumbre que hoy forma parte de la identidad gastronómica y cultural de Ramos Arizpe.

Su dedicación al oficio ayudó a preservar una tradición profundamente arraigada entre las familias del municipio, convirtiendo a “El Roble” en un referente local del sabor y la memoria colectiva.

ASISTENCIA SOCIAL, SU CARTA DE PRESENTACIÓN

Además de su actividad dentro de la panadería familiar, entre 1964 y 1966 participó en labores de asistencia social desde el entonces Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila, actualmente DIF Municipal, durante la administración encabezada por su esposo, Ramón Saucedo González.

Desde esa responsabilidad impulsó acciones de apoyo para personas en situación vulnerable, especialmente en temas relacionados con alimentación, orientación y acompañamiento.

Familiares y personas cercanas destacan su generosidad, así como la disposición permanente que mantuvo para ayudar a quienes lo necesitaban.

$!La ceremonia de entrega se llevará a cabo durante la sesión solemne por el 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad.
La ceremonia de entrega se llevará a cabo durante la sesión solemne por el 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad. CORTESÍA

Con esta distinción, el Municipio busca reconocer historias de vida que fortalecen el tejido social y preservan la identidad de Ramos Arizpe a través del trabajo cotidiano y la vocación de servicio.

La entrega de la Presea en Vida 2026 se realizará durante la sesión solemne conmemorativa por el aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, como parte de las actividades dedicadas a honrar la memoria y la grandeza de su gente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reconocimiento
Homenajes

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mal ejemplo

Mal ejemplo
NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen

NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen
true

POLITICÓN: Avanzan 27 mujeres en proceso para presidir el Instituto Electoral de Coahuila
Para conservar sus ventas utiliza estrategias de comparación de contenido frente a otros diarios.

Voceador desafía la era digital desde un crucero en Saltillo y mantiene viva la tradición del periódico impreso
Colegios particulares de Saltillo comenzaron a informar a padres de familia que mantendrán sus clases y actividades conforme al calendario escolar originalmente establecido.

Colegios particulares de Saltillo descartan recortar el ciclo escolar
Dafne Quintero, Andrea Becerra y Sebastián García mantienen a México en la pelea por medallas dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026.

De Monclova para el mundo: Dafne Quintero y Sebastián García van por el oro en el Mundial de Shanghái
Saraperos de Saltillo reaccionó con cuatro jonrones, pero los errores y el pitcheo volvieron a pesar en la derrota ante Dorados de Chihuahua.

Saraperos cae ante Dorados: Reacción insuficiente de Saltillo en la serie
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’