Con Restaurant Week, Juegos Lasallistas y Día de la Madre, arranca mayo con buena expectativa en restaurantes de Saltillo

Saltillo cerró abril e inició mayo con resultados positivos en hoteles y restaurantes gracias a la serie de eventos deportivos, gastronómicos y celebraciones familiares que generaron una importante derrama económica en la región. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, Isidoro García Reyes, informó que el Coahuila Restaurant Week, realizado del 26 de abril al 3 de mayo, superó ampliamente las expectativas económicas planteadas por los organizadores.

Detalló que inicialmente se proyectaba una derrama de un millón de pesos; sin embargo, el evento concluyó con una cifra cercana a los 1.6 millones de pesos, de los cuales 1.1 millones correspondieron a Saltillo y alrededor de 500 mil pesos a Monclova.

A esta actividad se sumó el impacto económico generado por los Juegos Lasallistas, celebrados del 30 de abril al 4 de mayo, que dejaron alrededor de 500 mil pesos en consumo para el sector restaurantero. García Reyes comentó que la presencia de estudiantes y familias participantes fue evidente en distintos establecimientos de la ciudad, donde los asistentes abarrotaron restaurantes durante los días de competencia. “Tan solo entre el Restaurant Week y los Juegos Lasallistas se generó una derrama superior a los dos millones de pesos para el sector”, señaló. El dirigente empresarial agregó que la buena racha continuará este fin de semana con motivo del Día de las Madres, fecha para la que se estima una derrama económica cercana a los 9.6 millones de pesos en restaurantes de la región. Indicó que esta cifra representa un incremento aproximado del 20 por ciento respecto al mismo festejo de 2025, cuando las ventas alcanzaron alrededor de 8 millones de pesos.

Actualmente, entre el 70 y el 80 por ciento de los restaurantes con servicio de mesa trabajan bajo esquema de reservaciones para el 10 de Mayo. Algunos establecimientos ya reportan ocupación total, mientras que otros mantienen niveles superiores al 80 por ciento. Asimismo, explicó que restaurantes tradicionales continúan operando con atención sin reservación, incluso instalando toldos o espacios temporales en el exterior para atender la alta demanda de comensales. El ticket promedio esperado para esta celebración oscila entre los 800 y 900 pesos por familia, siendo el desayuno y la comida del domingo los horarios de mayor demanda. No obstante, algunos festejos comenzaron desde el viernes y continuarán el sábado, especialmente entre grupos de amigas, compañeras de trabajo y reuniones familiares anticipadas. Entre los giros gastronómicos más solicitados destacan los restaurantes especializados en desayunos, comida italiana, grill, sushi, cocina norestense y platillos mexicanos. En el caso de Torreón, Canirac estima que el Día de las Madres genere una derrama cercana a los 8 millones de pesos, mientras que en el resto del estado podrían alcanzarse otros 3 millones de pesos adicionales.

JUEGOS LASALLISTAS IMPULSAN OCUPACIÓN HOTELERA Por su parte, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López, señaló que los Juegos Lasallistas también tuvieron un impacto significativo en el sector hotelero. Indicó que del 30 de abril al 4 de mayo la ocupación hotelera en la región se mantuvo entre el 85 y el 95 por ciento, con tarifas promedio superiores a los 2 mil pesos por habitación. Además, el evento generó más de 6 mil cuartos-noche durante los cinco días de actividades, con una derrama directa en hospedaje cercana a los 11 millones de pesos. Al considerar consumo en restaurantes, transporte, atractivos turísticos y otros servicios, la derrama económica total derivada de los Juegos Lasallistas superaría los 30 millones de pesos en la región, estimó.