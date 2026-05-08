Esfuerzo de generaciones impulsa el desarrollo de Ramos Arizpe a 46 años de su elevación

Actualmente reconocida como la capital industrial de Coahuila, la ciudad ha logrado combinar el crecimiento económico con la preservación de sus tradiciones, manteniendo vivas costumbres, oficios y valores que forman parte de la esencia de sus habitantes.

RAMOS ARIZPE, COAH.- A 46 años de haber sido elevada a ciudad, Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los municipios más importantes de Coahuila y del norte del país, gracias al trabajo y esfuerzo de generaciones de ciudadanos que han contribuido a construir su historia desde la identidad, el arraigo y el sentido de comunidad.

Desde las comunidades rurales hasta las colonias y sectores que hoy integran el municipio, el desarrollo de Ramos Arizpe ha sido impulsado por trabajadores, comerciantes, emprendedores, docentes, campesinos, obreros y familias que durante décadas han aportado al crecimiento de la región.

A lo largo de estos 46 años, la ciudad ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional en materia industrial y económica, al albergar empresas de talla internacional, parques industriales y una importante actividad comercial que genera oportunidades para miles de familias.

Sin embargo, más allá de su crecimiento económico, Ramos Arizpe conserva elementos que le dan identidad y fortalecen el sentido de pertenencia de la comunidad, como sus tradiciones, la gastronomía local, las comunidades ejidales, la elaboración del tradicional pan de pulque y las celebraciones religiosas que se mantienen de generación en generación.

La ubicación estratégica del municipio, así como su vocación de trabajo y el compromiso de su población, han permitido que la ciudad mantenga un crecimiento constante, consolidándose como una ciudad dinámica, con visión de futuro y profundas raíces históricas.

En el marco de este aniversario, el municipio reconoció el esfuerzo cotidiano de quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a construir una ciudad que hoy destaca no solo por su fortaleza económica e industrial, sino también por la grandeza y unidad de su gente.