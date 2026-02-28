Más de 100 familias participan en rally por el Día de la Familia en Arteaga

En el marco de la conmemoración del 1 de marzo, Día de la Familia en México, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el rally “Mi Familia, Mi Comunidad”, que reunió a más de 100 familias en los campos de futbol del ejido Huachichil, en el municipio de Arteaga.

La jornada inició a las 10:30 horas y tuvo como anfitriona a la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, mientras que fue encabezada por la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Liliana Salinas Valdés.

Durante el arranque del evento se destacó que el objetivo principal del rally es fortalecer la unión, la sana convivencia y la colaboración entre las familias, mediante actividades que fomenten la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

En su mensaje, la alcaldesa subrayó que la Administración Municipal 2025-2027, “Arteaga somos todos”, mantiene un trabajo coordinado con el DIF Estatal y Municipal para impulsar acciones que fortalezcan el tejido social desde el núcleo familiar.

“La familia es el punto de partida de toda sociedad sólida; invertir en su bienestar es invertir en el futuro de nuestro municipio”, expresó.