Más de 100 familias participan en rally por el Día de la Familia en Arteaga
El evento se realizó en el marco del Día de la Familia en México, conmemorado el 1 de marzo
En el marco de la conmemoración del 1 de marzo, Día de la Familia en México, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el rally “Mi Familia, Mi Comunidad”, que reunió a más de 100 familias en los campos de futbol del ejido Huachichil, en el municipio de Arteaga.
La jornada inició a las 10:30 horas y tuvo como anfitriona a la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, mientras que fue encabezada por la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Liliana Salinas Valdés.
TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Arteaga prevención contra incendios forestales ante proximidad de Semana Santa
Durante el arranque del evento se destacó que el objetivo principal del rally es fortalecer la unión, la sana convivencia y la colaboración entre las familias, mediante actividades que fomenten la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.
En su mensaje, la alcaldesa subrayó que la Administración Municipal 2025-2027, “Arteaga somos todos”, mantiene un trabajo coordinado con el DIF Estatal y Municipal para impulsar acciones que fortalezcan el tejido social desde el núcleo familiar.
“La familia es el punto de partida de toda sociedad sólida; invertir en su bienestar es invertir en el futuro de nuestro municipio”, expresó.
Las familias participantes tomaron parte en dinámicas recreativas y formativas diseñadas para fortalecer los lazos afectivos y generar experiencias significativas.
Asimismo, Sánchez Flores señaló que, ante el creciente impacto de la despersonalización tecnológica, es fundamental preservar los valores familiares mediante la convivencia directa, el diálogo y las actividades colectivas, que funcionan como un contrapeso frente al aislamiento social.
Añadió que la práctica de actividades físicas en comunidad contribuye tanto a la salud corporal como emocional, al fortalecer la integración familiar y social de niñas, niños, jóvenes y adultos.
TE PUEDE INTERESAR: Blindan límites de Arteaga con videovigilancia de última generación y operativos conjuntos
Por su parte, Salinas Valdés destacó que el Gobierno del Estado prioriza el desarrollo integral de la familia como base del progreso social, y subrayó que este tipo de actividades refuerzan valores como el respeto, la solidaridad, la empatía y la cooperación.
Con este rally, autoridades estatales y municipales reafirmaron su compromiso de generar espacios que promuevan la cohesión social y consoliden a la familia como eje central de las políticas públicas orientadas al bienestar de las y los coahuilenses.