Más de 100 familias participan en rally por el Día de la Familia en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 febrero 2026
    Más de 100 familias participan en rally por el Día de la Familia en Arteaga
    Fue organizado por el DIF Coahuila en coordinación con los Sistemas DIF Municipales. CORTESÍA

El evento se realizó en el marco del Día de la Familia en México, conmemorado el 1 de marzo

En el marco de la conmemoración del 1 de marzo, Día de la Familia en México, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el rally “Mi Familia, Mi Comunidad”, que reunió a más de 100 familias en los campos de futbol del ejido Huachichil, en el municipio de Arteaga.

La jornada inició a las 10:30 horas y tuvo como anfitriona a la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, mientras que fue encabezada por la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Liliana Salinas Valdés.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Arteaga prevención contra incendios forestales ante proximidad de Semana Santa

Durante el arranque del evento se destacó que el objetivo principal del rally es fortalecer la unión, la sana convivencia y la colaboración entre las familias, mediante actividades que fomenten la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

En su mensaje, la alcaldesa subrayó que la Administración Municipal 2025-2027, “Arteaga somos todos”, mantiene un trabajo coordinado con el DIF Estatal y Municipal para impulsar acciones que fortalezcan el tejido social desde el núcleo familiar.

“La familia es el punto de partida de toda sociedad sólida; invertir en su bienestar es invertir en el futuro de nuestro municipio”, expresó.

$!La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores (c) fungió como anfitriona del evento.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores (c) fungió como anfitriona del evento. CORTESÍA

Las familias participantes tomaron parte en dinámicas recreativas y formativas diseñadas para fortalecer los lazos afectivos y generar experiencias significativas.

Asimismo, Sánchez Flores señaló que, ante el creciente impacto de la despersonalización tecnológica, es fundamental preservar los valores familiares mediante la convivencia directa, el diálogo y las actividades colectivas, que funcionan como un contrapeso frente al aislamiento social.

Añadió que la práctica de actividades físicas en comunidad contribuye tanto a la salud corporal como emocional, al fortalecer la integración familiar y social de niñas, niños, jóvenes y adultos.

TE PUEDE INTERESAR: Blindan límites de Arteaga con videovigilancia de última generación y operativos conjuntos

Por su parte, Salinas Valdés destacó que el Gobierno del Estado prioriza el desarrollo integral de la familia como base del progreso social, y subrayó que este tipo de actividades refuerzan valores como el respeto, la solidaridad, la empatía y la cooperación.

Con este rally, autoridades estatales y municipales reafirmaron su compromiso de generar espacios que promuevan la cohesión social y consoliden a la familia como eje central de las políticas públicas orientadas al bienestar de las y los coahuilenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Familias
Ejidos

Localizaciones


Arteaga
Coahuila

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?