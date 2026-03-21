Más de 14 mil aspirantes presentaron examen de admisión en la UAdeC

Alrededor de 14 mil 700 aspirantes presentaron este sábado 21 de marzo el examen de admisión para ingresar a alguna de las carreras de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La institución aplicó el examen EXANI II para licenciatura, así como la evaluación para pre-medicina, ambos con inicio a las 09:00 horas en sedes previamente asignadas, con horario único.