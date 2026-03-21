Más de 14 mil aspirantes presentaron examen de admisión en la UAdeC
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La jornada corresponde al nivel licenciatura y pre-medicina; resultados se publicarán en mayo
Alrededor de 14 mil 700 aspirantes presentaron este sábado 21 de marzo el examen de admisión para ingresar a alguna de las carreras de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
La institución aplicó el examen EXANI II para licenciatura, así como la evaluación para pre-medicina, ambos con inicio a las 09:00 horas en sedes previamente asignadas, con horario único.
Como parte del proceso de admisión 2026, la UAdeC informó que en total se aplicaron 23 mil 260 exámenes en los niveles medio superior y superior. De ese total, el pasado 14 de mazo 8 mil 540 aspirantes presentaron el examen EXANI I para bachillerato.
La universidad contempla la aceptación de 12 mil 479 estudiantes entre ambos niveles, cifra superior al proceso anterior, cuando ingresaron 12 mil 180, lo que, de acuerdo con la institución, refleja el esfuerzo por ampliar la matrícula de manera gradual.
Los resultados serán publicados el próximo 7 de mayo. Para orientación, la UAdeC mantiene módulos de atención en Rectoría, así como en las coordinaciones de las unidades Sureste, Laguna y Norte, además de canales telefónicos y digitales.