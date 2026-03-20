Historia monetaria abre diálogo académico en Saltillo con seminario especializado

Las actividades iniciarán el 23 de marzo a las 11:00 horas con la presentación del proyecto H-Monetaria, titulada “Problemas y desafíos de la historia monetaria de México en el largo plazo, nuevas fuentes y viejos problemas” , a cargo de los especialistas Antonio Ibarra Romero, Isabel Avella Alaminos y Omar Velasco Herrera.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Sociales Unidad Sureste, en coordinación con la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convoca a la comunidad universitaria y al público en general al seminario “Historia monetaria y financiera de México del virreinato a la posrevolución” , que se desarrollará del 23 al 25 de marzo de 2026 en el inmueble ubicado en Benito Juárez #139, en la zona centro de Saltillo.

Posteriormente, a las 12:00 horas, Antonio Ibarra Romero impartirá la conferencia “¿Con qué moneda compraban los pobres en la época borbónica? Oferta monetaria, velocidad de circulación y costos públicos de disponer de medios reales”. La jornada concluirá a las 16:00 horas con la ponencia de Omar Velasco Herrera, “La gestión política de la moneda como categoría analítica para la historia fiscal y monetaria del siglo XIX mexicano”.

PRESENTACIONES REGIONALES Y ESTUDIO REGIONAL

El 24 de marzo, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la presentación de la colección editorial H. Monetaria, que reúne investigaciones recientes en torno a la evolución de los sistemas financieros en México.

Ese mismo día, a las 16:00 horas, Isabel Avella Alaminos ofrecerá la conferencia “El Departamento Refaccionario de la Comisión Monetaria en La Laguna (1919-1933)”, en la que se abordará el papel de esta institución en el desarrollo económico regional.

TALLER SOBRE CIRCULACIÓN GLOBAL EN LA NUEVA ESPAÑA

Para el cierre del seminario, el 25 de marzo a las 12:00 horas se impartirá el taller “La grande idea de aprovechar a la América por el Asia: la circulación glo/cal de mercancías asiáticas al septentrión novohispano, San Luis–Saltillo a fines del siglo XVIII”, a cargo de Antonio Ibarra Romero, enfocado en los circuitos comerciales y su impacto en el norte novohispano.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, comunicarse al teléfono (844) 412 30 05 o escribir al correo electrónico historia@uadec.edu.mx.