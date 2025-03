Más de 15 mil jóvenes coahuilenses votarán por primera vez en las elecciones judiciales de 2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó que, en el marco del proceso electoral judicial 2025, más de 15 mil jóvenes en la entidad ejercerán su derecho al voto por primera vez el próximo 1 de junio. La cifra fue dada a conocer en una sesión extraordinaria, en la que se detalló el cierre de la campaña especial de actualización y credencialización de la credencial de elector.

Hasta el 10 de febrero, fecha en la que concluyó la campaña, se registraron un total de 15,322 jóvenes que cumplirán la mayoría de edad antes de la jornada electoral. Esta campaña, que tuvo como objetivo brindar acceso a la credencial de elector a quienes no contaban con ella, permitió que los jóvenes de Coahuila pudieran completar sus trámites de inscripción y actualización sin contratiempos.

El desglose de los datos presentados por el INE revela que 8,703 de los jóvenes registrados nacieron entre el 20 de noviembre y el 10 de febrero, mientras que los restantes 6,616 cumplirán 18 años entre el 10 de febrero y el día de la elección, el 1 de junio.

De acuerdo con el INE, estos nuevos votantes formarán parte de una población electoral que busca renovar su confianza en las instituciones democráticas. Para garantizar su participación, el proceso de credencialización fue acelerado y facilitado, con la implementación de jornadas especiales y la habilitación de módulos en puntos estratégicos de la entidad.

En otro aspecto destacado, el INE también informó que, durante este período, al menos tres jóvenes coahuilenses en el extranjero solicitaron su credencial de elector. No obstante, aún no se sabe si estos jóvenes participarán en la elección, ya que no se ha confirmado si completarán el proceso o si utilizarán su credencial para votar en el país el día de la jornada electoral.

El proceso electoral del 1 de junio de 2025 será una de las primeras ocasiones en que los nuevos votantes ejercen su derecho en un contexto de relevancia histórica para el estado, dado el creciente interés por fortalecer la participación ciudadana en las urnas.