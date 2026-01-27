Amigos por la Montaña impulsa limpieza en el Cerro de las Galeras de Saltillo

Saltillo
/ 27 enero 2026
    Amigos por la Montaña impulsa limpieza en el Cerro de las Galeras de Saltillo
    Durante el pasado fin de semana, senderistas voluntarios limpiaron el Cerro de las Galeras, al poniente de Saltillo; el Municipio apoyó en el retiro de más de 400 kilos de desechos acumulados en esta zona natural. FOTO: REDES SOCIALES

Con apoyo del Municipio de Saltillo, el grupo de senderistas recolectó más de 400 kilos de desechos, reafirmando su compromiso con la conservación del entorno natural

El grupo de senderistas Amigos por la Montaña volvió a demostrar que la participación ciudadana es clave para la protección del medio ambiente, al encabezar recientes jornadas de limpieza en dos de los principales espacios naturales de Saltillo: la Sierra de Zapalinamé y el Cerro de las Galeras, ubicado al poniente de la ciudad.

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo dio a conocer los resultados de estas actividades, destacando la recolección de más de 400 kilos de basura, los cuales fueron retirados de manera oportuna gracias al respaldo del Gobierno Municipal.

Los senderistas subrayaron que estas acciones no solo buscan mejorar la imagen de los espacios naturales, sino contribuir de manera directa a la conservación de los ecosistemas, al evitar que los residuos continúen afectando la flora y fauna de la región.

En su mensaje, Amigos por la Montaña agradeció el apoyo brindado por el Ayuntamiento de Saltillo, en particular a la Dirección de Servicios Primarios, que se encargó del traslado y disposición final de los desechos recolectados durante las jornadas.

Asimismo, reconocieron la disposición y acompañamiento de las autoridades municipales, señalando que el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno permite alcanzar resultados concretos en favor del medio ambiente.

“Para nosotros es un gusto ayudar a que la naturaleza se mantenga en las mejores condiciones, pero este esfuerzo no sería posible sin la colaboración de las autoridades”, expresaron, al tiempo que agradecieron al alcalde Javier Díaz, así como a Aníbal Soberón y a su equipo de trabajo, por la atención y el respaldo brindados.

La publicación fue acompañada de diversas imágenes que muestran a los integrantes del grupo durante las labores de limpieza, evidenciando el impacto positivo de estas acciones y reforzando el llamado a la ciudadanía a cuidar y respetar los espacios naturales de Saltillo.

