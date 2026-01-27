Amigos por la Montaña impulsa limpieza en el Cerro de las Galeras de Saltillo

El grupo de senderistas Amigos por la Montaña volvió a demostrar que la participación ciudadana es clave para la protección del medio ambiente, al encabezar recientes jornadas de limpieza en dos de los principales espacios naturales de Saltillo: la Sierra de Zapalinamé y el Cerro de las Galeras, ubicado al poniente de la ciudad.

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo dio a conocer los resultados de estas actividades, destacando la recolección de más de 400 kilos de basura, los cuales fueron retirados de manera oportuna gracias al respaldo del Gobierno Municipal.

Los senderistas subrayaron que estas acciones no solo buscan mejorar la imagen de los espacios naturales, sino contribuir de manera directa a la conservación de los ecosistemas, al evitar que los residuos continúen afectando la flora y fauna de la región.