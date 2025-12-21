Más de 23 mil paisanos han sido atendidos en carreteras de Coahuila... y vienen los días fuertes

El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que, en el marco de las fiestas decembrinas, los flujos de ingreso de paisanos que han ingresado desde Estados Unidos al territorio nacional a través de las vías de Coahuila han superado ya las más de 20 mil atenciones.

De acuerdo con los registros de la delegación de Coahuila del INM, desde la entrada en marcha del Programa Héroes Paisanos y hasta este sábado se ha registrado un total de 23 mil 289 atenciones a personas connacionales.

En los siguientes días todavía se espera el ingreso de más población, tanto de forma individual como a través de caravanas organizadas, siendo el pasado sábado cuando se registró el ingreso de una de las más grandes, con 181 vehículos que entraron por el Puente Internacional de Eagle Pass.

En ese sentido, las autoridades han dado cuenta de que al final de la temporada se llega a registrar el tránsito de hasta 250 mil personas por la entidad, con destino a diversas regiones del país, con el objetivo de pasar Navidad o Año Nuevo con sus familias.

Hasta la fecha, los paisanos que han transitado por Coahuila han tenido como destinos Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

En ese aspecto, el INM recordó que el Programa Héroes Paisanos estará vigente hasta el 8 de enero de 2026, con el despliegue de elementos en puntos estratégicos y más de 253 módulos de atención.

Para cualquier víctima de maltrato, abuso de autoridad, discriminación o intento de extorsión, el INM puso a disposición las líneas 800 201 8542 y 800 004 6264 desde México, así como el 1 877 210 9469 y 52 800 004 6264 desde el extranjero.