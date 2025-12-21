Plasmando Vidas Saltillo busca sangre tipo O+ para Odila Fuentes Aguirre
La maestra se encuentra hospitalizada en la clínica del ISSSTE en Saltillo
La página Plasmando Vidas Saltillo, dedicada a promover la donación altruista de sangre, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar donadores de sangre tipo O positivo en apoyo a la maestra Odila Fuentes Aguirre, madre de una de las fundadoras del proyecto, quien actualmente se encuentra internada en el hospital del ISSSTE de Saltillo.
Odila Fuentes Aguirre es también hermana del cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, y requiere sangre para continuar con su atención médica. A través de sus redes sociales, la página pidió el respaldo solidario de la comunidad para cubrir esta necesidad.
Las personas que estén en condiciones de donar pueden comunicarse a los teléfonos 844 311 31 15 y 844 196 24 15, con Odila Fuentes o Fernando Tovar, para recibir información y coordinar el proceso de donación.
Cabe recordar que Odila Fuentes fue reconocida el año pasado por el Ayuntamiento de Saltillo con el galardón “Profeta en su Tierra”, en reconocimiento a su valiosa contribución al fortalecimiento de los valores educativos, culturales y literarios en la ciudad.
En la descripción de la página, Plasmando Vidas Saltillo reconoce que la búsqueda de donadores puede resultar complicada y estresante para las familias, por lo que exhorta a mantener la calma y la esperanza. “Entendemos que en ocasiones es algo estresante el tema de conseguir donadores de sangre; sin embargo, les pedimos que sean pacientes y tengan fe en encontrar personas que de corazón quieran apoyar”, señala el mensaje.
Asimismo, la organización emitió una advertencia a la población sobre posibles intentos de fraude relacionados con la donación de sangre. Indicó que han recibido reportes de personas a quienes se les ha solicitado dinero para agilizar trámites hospitalarios o para supuestamente donar sangre.
La página subrayó que solicitar dinero a cambio de una donación de sangre constituye un delito, y alertó que en los casos reportados, quienes pidieron depósitos económicos bloquearon llamadas y mensajes tras recibir el dinero, por lo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones y no caer en este tipo de engaños.