Plasmando Vidas Saltillo busca sangre tipo O+ para Odila Fuentes Aguirre

La página Plasmando Vidas Saltillo, dedicada a promover la donación altruista de sangre, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar donadores de sangre tipo O positivo en apoyo a la maestra Odila Fuentes Aguirre, madre de una de las fundadoras del proyecto, quien actualmente se encuentra internada en el hospital del ISSSTE de Saltillo.

Odila Fuentes Aguirre es también hermana del cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, y requiere sangre para continuar con su atención médica. A través de sus redes sociales, la página pidió el respaldo solidario de la comunidad para cubrir esta necesidad.

TE PUEDE INTERESAR: Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte

Las personas que estén en condiciones de donar pueden comunicarse a los teléfonos 844 311 31 15 y 844 196 24 15, con Odila Fuentes o Fernando Tovar, para recibir información y coordinar el proceso de donación.

Cabe recordar que Odila Fuentes fue reconocida el año pasado por el Ayuntamiento de Saltillo con el galardón “Profeta en su Tierra”, en reconocimiento a su valiosa contribución al fortalecimiento de los valores educativos, culturales y literarios en la ciudad.