Más de 300 motocicletas han sido decomisadas a jóvenes en Saltillo

El titular de la Comisión de Seguridad de Saltillo, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que entre el año pasado y este 2023 las autoridades policiales de la capital coahuilense han confiscado más de 300 motocicletas a jóvenes, por faltas administrativas.

En Saltillo el uso de motocicleta se ha vuelto cada vez más popular entre la población de jóvenes de colonias populares, quienes realizan dinámicas grupales para recorrer la ciudad.

De acuerdo con el Comisionado, durante los decomisos motocicletas se han identificado faltas como exceso de velocidad, y que en muchos de los casos los vehículos ni siquiera estaban regularizados como es requerido por la Ley.

“Ya llevamos tiempo con estos. A finales del año pasado y el inicio de este llevamos 300 motocicletas decomisadas. Ahora, tú vas con los papeles y documentación, reclamas el vehículo y se te regresa”, explicó Fernández Montañez.

Dijo que incluso han encontrado que muchas de las motocicletas que se ponen bajo el resguardo de la autoridad “son hechizas”; sin embargo, agregó que en el 70 por ciento de los casos este tipo de vehículos que han sido confiscadas se han retornado a sus dueños, aunque todavía existe otro 30 por ciento que no.

Respecto al uso en incremento de este vehículo, el Comisionado agregó que no existe un operativo en particular por accidentes en motocicletas; sin embargo, sí implementaron un operativo preventivo que ha sido aplicado sobre todo en el oriente de Saltillo.

“No es un operativo en particular por los accidentes. Sobre todo en el oriente vemos un operativo preventivo. Los jóvenes no traen casco, no traen papeles, van a exceso de velocidad y en las motocicletas van dos o tres personas jóvenes y termina en tragedia”, mencionó.