Más de 700 mujeres se gradúan de preparatoria en Ramos Arizpe

El alcalde José María Morales Padilla reconoció el trabajo, esfuerzo y preparación de las mujeres, madres, esposas y abuelas que cumplieron un sueño para iniciar y culminar los estudios de preparatoria para acceder a oportunidades laborales.

“En Ramos Arizpe no somos presas de las circunstancias, aquí cambiamos el futuro, somos aspiracionistas, no conformistas, queremos superarnos y salir adelante. Ustedes son ejemplo de motivación y de superación para sus familias y demuestran que las mujeres no se rinden y están echadas pa’delante”, dijo el Edil.