La frontera norte de Coahuila se declara lista para reanudar la exportación de ganado a EU

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    La frontera norte de Coahuila se declara lista para reanudar la exportación de ganado a EU
    Las autoridades exhortaron a los ganaderos a mantener actualizadas las pruebas sanitarias y los esquemas de vacunación para agilizar los trámites de exportación. ARCHIVO

La estación cuarentenaria de Ciudad Acuña está lista para reanudar las exportaciones de ganado a Estados Unidos, a la espera de la autorización final, prevista entre noviembre y diciembre

ACUÑA, COAH.- La estación cuarentenaria de Ciudad Acuña cuenta con la infraestructura y las certificaciones sanitarias necesarias para reanudar el cruce de ganado en pie hacia Estados Unidos, a la espera únicamente de la autorización final del Departamento de Agricultura de dicho país (USDA). Se estima que Coahuila podría recibir el visto bueno definitivo entre noviembre y diciembre de este año, tras los avances registrados en entidades como Sonora y Chihuahua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/gabriel-elizondo-exige-esclarecer-oferta-fallida-por-ahmsa-llevara-el-caso-al-senado-BB24163516

Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Alberto de Luna Sánchez, quien precisó que el proceso de apertura estadounidense es escalonado. El funcionario destacó que las instalaciones locales disponen del aval de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Senasica) y del USDA, además de un memorándum de entendimiento vigente para iniciar operaciones de forma inmediata en cuanto se emita la resolución.

Una vez restablecido el paso fronterizo, la aduana de Acuña prevé dar servicio no solo a los ganaderos locales, sino también a productores de estados vecinos como Durango y Tamaulipas, que carecen de estación cuarentenaria propia. Bajo condiciones regulares, por este puerto se exportan entre 55 mil y 60 mil becerros al año; sin embargo, con la suma de los bloques regionales, se proyecta el cruce de entre 700 y 1,300 cabezas de ganado diarias.

Ante la proximidad de la reapertura, las autoridades municipales y la Unión Ganadera exhortaron a los productores a mantener actualizadas las pruebas sanitarias —incluidas las de tuberculosis y los esquemas de vacunación— con el fin de agilizar los trámites e inspecciones en cuanto se concrete la apertura de la frontera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


exportaciones
ganadería

Localizaciones


Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Evento. 2. ‘La Gran Posada Vol. 2’ reunirá a los seguidores del grupo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña
El gobernador recordó sus inicios políticos y habló sobre su gestión en Coahuila.

‘Estoy concentrado en Coahuila’: responde Manolo Jiménez a Adela Micha sobre su futuro político
Interés de a-cero por AHMSA

Interés de a-cero por AHMSA
Julión Álvarez y Costumbre se presentarán este viernes 16 de octubre; los últimos boletos para esa jornada se venderán únicamente por internet.

Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!
true

Alcalde Jacobo Rodríguez y un regidor de Piedras Negras se acusan de violador y afeminado

Queman un tejabán en Arteaga

Queman un tejabán en Arteaga
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
EU está enviando a cientos de soldados a América Latina

EU está enviando a cientos de soldados a América Latina