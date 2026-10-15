La frontera norte de Coahuila se declara lista para reanudar la exportación de ganado a EU

ACUÑA, COAH.- La estación cuarentenaria de Ciudad Acuña cuenta con la infraestructura y las certificaciones sanitarias necesarias para reanudar el cruce de ganado en pie hacia Estados Unidos, a la espera únicamente de la autorización final del Departamento de Agricultura de dicho país (USDA). Se estima que Coahuila podría recibir el visto bueno definitivo entre noviembre y diciembre de este año, tras los avances registrados en entidades como Sonora y Chihuahua.

Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Alberto de Luna Sánchez, quien precisó que el proceso de apertura estadounidense es escalonado. El funcionario destacó que las instalaciones locales disponen del aval de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Senasica) y del USDA, además de un memorándum de entendimiento vigente para iniciar operaciones de forma inmediata en cuanto se emita la resolución.

Una vez restablecido el paso fronterizo, la aduana de Acuña prevé dar servicio no solo a los ganaderos locales, sino también a productores de estados vecinos como Durango y Tamaulipas, que carecen de estación cuarentenaria propia. Bajo condiciones regulares, por este puerto se exportan entre 55 mil y 60 mil becerros al año; sin embargo, con la suma de los bloques regionales, se proyecta el cruce de entre 700 y 1,300 cabezas de ganado diarias.

Ante la proximidad de la reapertura, las autoridades municipales y la Unión Ganadera exhortaron a los productores a mantener actualizadas las pruebas sanitarias —incluidas las de tuberculosis y los esquemas de vacunación— con el fin de agilizar los trámites e inspecciones en cuanto se concrete la apertura de la frontera.