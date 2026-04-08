Más de mil solicitudes para microcréditos a mujeres y jóvenes en Coahuila

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Coahuila
/ 8 abril 2026
    Más de mil solicitudes para microcréditos a mujeres y jóvenes en Coahuila
    El programa estatal ofrece microcréditos sin intereses para mujeres y jóvenes emprendedores. GENERADA CON IA

Saltillo concentra cerca del 45% de las peticiones; los apoyos van de 10 mil a 30 mil pesos, sin intereses

El programa de microcréditos impulsado por el Gobierno de Coahuila, dirigido a mujeres y jóvenes emprendedores, ha recibido más de mil 100 solicitudes desde su lanzamiento en marzo, informó el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales.

El funcionario señaló que actualmente se revisa cada caso para verificar el cumplimiento de los requisitos. Se prevé que en los próximos días se anuncie la entrega del primer crédito.

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Detalló que la mayor participación se concentra en jóvenes de entre 25 y 29 años en el caso de los hombres, y de 25 a 35 años en mujeres. En este último grupo, aclaró, no existe límite de edad para acceder al programa.

En cuanto a la distribución geográfica, indicó que Saltillo concentra alrededor del 45% de las solicitudes. Le siguen municipios como Ramos Arizpe y Arteaga.

En la Región Centro, Monclova y Frontera reúnen cerca del 15%. En la Región Laguna, considerando Torreón y Matamoros, se concentra alrededor del 20%. Mientras que la Región Norte, con Piedras Negras y Acuña, representa entre el 10 y 12%.

El programa ofrece créditos de entre 10 mil y 30 mil pesos, sin comisión por apertura, sin garantía hipotecaria y con tasa de interés cero, ya que el Gobierno del Estado absorbe los intereses.

Para su operación se cuenta con un fondo total de 120 millones de pesos. De ese monto, 100 millones corresponden a un fondo revolvente para financiamiento y 20 millones se destinan al pago de intereses durante el primer año.

El esquema está dirigido tanto a personas que ya cuentan con un negocio y buscan fortalecerlo, como a quienes tienen un proyecto en desarrollo y requieren capital para iniciar operaciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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