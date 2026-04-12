Más de un millón de estudiantes regresan a clases este lunes, en Coahuila; tome precauciones de movilidad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 abril 2026
    Más de un millón de estudiantes regresan a clases este lunes, en Coahuila; tome precauciones de movilidad
    En los distintos municipios se llevarán a cabo operativos para garantizar un regreso seguro. HÉCTOR GARCÍA

Calendarios oficiales marcan retorno a las aulas el 13 de abril

El próximo lunes, más de un millón de estudiantes de todos los niveles retomarán su rutina en las aulas tras el periodo vacacional de Semana Santa, que abarcó dos semanas. De acuerdo con los calendarios oficiales de instituciones de educación básica, media superior y superior, el regreso está programado para el 13 de abril.

Con ello, se prevé que desde las primeras horas del lunes se reanude la movilidad habitual en las calles, luego de una disminución en el flujo vehicular durante las últimas semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alistan-operativo-de-regreso-a-clases-en-saltillo-JF19944591

En esta etapa del calendario escolar, las instituciones se preparan para el cierre del ciclo. En el caso de educación básica, tras concluir el segundo trimestre, se inicia el tercer y último periodo de evaluaciones.

También se contemplan actividades con motivo del Día del Niño, donde diversas escuelas organizan dinámicas y celebraciones a lo largo de la semana, culminando el 30 de abril.

Asimismo, hacia finales del mes se prevé un periodo de suspensión de actividades que combinará el 30 de abril con el 1 de mayo, Día del Trabajo, además del descanso correspondiente al 5 de mayo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026