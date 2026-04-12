Más de un millón de estudiantes regresan a clases este lunes, en Coahuila; tome precauciones de movilidad

El próximo lunes, más de un millón de estudiantes de todos los niveles retomarán su rutina en las aulas tras el periodo vacacional de Semana Santa, que abarcó dos semanas. De acuerdo con los calendarios oficiales de instituciones de educación básica, media superior y superior, el regreso está programado para el 13 de abril.

Con ello, se prevé que desde las primeras horas del lunes se reanude la movilidad habitual en las calles, luego de una disminución en el flujo vehicular durante las últimas semanas.