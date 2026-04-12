Más de un millón de estudiantes regresan a clases este lunes, en Coahuila; tome precauciones de movilidad
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Calendarios oficiales marcan retorno a las aulas el 13 de abril
El próximo lunes, más de un millón de estudiantes de todos los niveles retomarán su rutina en las aulas tras el periodo vacacional de Semana Santa, que abarcó dos semanas. De acuerdo con los calendarios oficiales de instituciones de educación básica, media superior y superior, el regreso está programado para el 13 de abril.
Con ello, se prevé que desde las primeras horas del lunes se reanude la movilidad habitual en las calles, luego de una disminución en el flujo vehicular durante las últimas semanas.
En esta etapa del calendario escolar, las instituciones se preparan para el cierre del ciclo. En el caso de educación básica, tras concluir el segundo trimestre, se inicia el tercer y último periodo de evaluaciones.
También se contemplan actividades con motivo del Día del Niño, donde diversas escuelas organizan dinámicas y celebraciones a lo largo de la semana, culminando el 30 de abril.
Asimismo, hacia finales del mes se prevé un periodo de suspensión de actividades que combinará el 30 de abril con el 1 de mayo, Día del Trabajo, además del descanso correspondiente al 5 de mayo.