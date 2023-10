Más pozos no es la solución, hay que administrar bien el agua: científica saltillense

La científica saltillense Rosario Sánchez indicó que el problema de la crisis hídrica en la ciudad no es el cambio climático, sino la administración del agua

Tras reconocerse que Saltillo atraviesa una crisis hídrica y que Aguas de Saltillo propone un plan extraordinario antisequía, VANGUARDIA consultó a la experta en el tema Rosario Sánchez, quien indicó que pensar en sacar más agua es una receta al fracaso.

La científica recalcó que “No es el cambio climático el problema, sino la administración. Claro que el clima influye, pero el origen del problema es la administración del agua y eso lo tenemos que tener bien claro,” dijo.

La experta indicó que debe quedar claro cuál es la estrategia, acciones y objetivos en el reúso de las aguas tratadas. “Si están pensando en reusar, ¿cuál es el interés de seguir perforando?,” cuestionó Rosario Sánchez.

Fue el pasado viernes que el Gerente General de Aguas de Saltillo (AgSal), Jordi Bosch, indicó que la ciudad incrementó el consumo de agua, derivado de las altas temperaturas que se viven, a lo que se suma una sequía y por ello aseguró que es necesario implementar una estrategia.

El denominado Plan Extraordinario Contra la Sequía destaca seis ejes rectores. El primero se refiere a la renovación del acueducto Sur 1000, que propone aumentar su capacidad de transportar agua, y se contempla una inversión de 115 millones de pesos.

Para Rosario Sánchez, concentrarse en traer más agua en lugar de darle vuelta a la que ya se tiene, es una receta al fracaso.

“Deben hacer corresponsable a la comunidad y hacerla parte de esto, pero no, simplemente seguimos en el modelo viejo, creyendo que el agua es infinita. Eso es lo que nos ha llevado a donde estamos,” comentó.

En el segundo punto del plan de AgSal, se habla de uso de aguas residuales.

En este tema, la científica indica que deben darse más detalles, sobre la cantidad de agua a tratar, la infraestructura que se usará y el impacto que habrá.

En tercer lugar, AgSal propone la realización de nuevos pozos y en este caso se habla de una inversión de 62 millones de pesos.

“Esto habla de seguir trayendo agua en lugar de administrar la que ya tienes... Invertir en nuevos pozos cuando no se sabe cómo está el acuífero es un riesgo,” dijo la científica consultada.

El resto de los puntos que se señalan en la propuesta son: la interconexión de redes de distribución para balance de los acuíferos con una inversión de 50 millones de pesos.

También se refiere a la conservación y sostenibilidad del medio ambiente, así como la gestión y eficiencia que se refiere al rendimiento técnico.

Rosario Sánchez, investigadora en temas hídricos en la Universidad de Texas A&M considera que deben implementarse estrategias para recolección de aguas de lluvia, así como nuevas tarifas e incentivos para la población en general, porque el agua no es infinita y deben establecerse proyectos que no hayan fracasado en la administración de agua.