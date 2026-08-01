Matrícula de Preescolar cae ante menor natalidad en Coahuila

Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, explicó que el comportamiento confirma una tendencia que se ha observado de manera gradual durante los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, relacionada con el menor número de nacimientos registrados en la entidad.

La disminución en los índices de natalidad comienza a tener efectos en el sistema educativo de Coahuila , principalmente en el nivel de Preescolar, donde durante el reciente proceso de preinscripciones apenas se captó alrededor de 60 por ciento de los alumnos proyectados para el próximo ciclo escolar.

En contraste, Secundaria alcanzó alrededor de 97 por ciento de la meta prevista en el proceso de preinscripciones, mientras que Primaria registró una cobertura cercana a 87 por ciento.

De acuerdo con la funcionaria, en Secundaria se contabilizaron aproximadamente 14 mil estudiantes; en Primaria, entre 8 mil y 10 mil, y en Preescolar, alrededor de 6 mil menores.

MENOS NACIMIENTOS, UN NUEVO RETO EDUCATIVO

Rentería Medina señaló que la reducción en la matrícula de educación Inicial no responde a problemas de cobertura o acceso a los servicios, sino a un cambio demográfico que comienza a tener mayor impacto en la planeación escolar.

Ante este escenario, las autoridades mantienen un seguimiento de las cifras para ajustar la organización de los servicios, distribución de grupos y asignación de personal docente conforme a las necesidades de cada región.

La reducción de alumnos también ha generado inquietud entre docentes de Preescolar ante la posibilidad de que algunos planteles enfrenten modificaciones en su operación.

Sin embargo, la coordinadora de Servicios Educativos aseguró que el secretario de Educación de Coahuila ha establecido que no se contempla el cierre de jardines de niños.

Explicó que actualmente la Secretaría de Educación analiza distintas estrategias para responder al cambio demográfico sin afectar la atención a los estudiantes ni la prestación del servicio en los planteles.