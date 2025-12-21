Médico presuntamente ebrio provoca accidente en Piedras Negras; niño de dos años resulta grave

Coahuila
/ 21 diciembre 2025
    Médico presuntamente ebrio provoca accidente en Piedras Negras; niño de dos años resulta grave
    El médico y exfuncionario municipal es señalado como presunto responsable de un accidente vial ocurrido en Piedras Negras. FOTO: REDES SOCIALES

El menor de dos años fue trasladado de urgencia a San Antonio, Texas, debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el choque

Un fuerte accidente vial registrado durante la madrugada del viernes en Piedras Negras dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas un menor de apenas dos años de edad que se reporta en estado grave, luego de que un médico, presuntamente bajo los efectos del alcohol, impactara a otro vehículo y abandonara el lugar.

El percance se registró en el cruce del par vial Román Cepeda y la avenida Monte, en la colonia Montes, donde Ernesto “N”, médico y exfuncionario municipal, circulaba a bordo de una camioneta Ford Expedition, con placas FPL-694-C, cuando se estrelló contra una Caravan en la que viajaba una familia de origen norteamericano.

En la unidad afectada viajaban Patricio, de 19 años; Sofía “N”, de 18; y el menor Aydan “N”, de dos años, quien sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia a la ciudad de San Antonio, Texas, ante la sospecha de un traumatismo craneoencefálico.

Tras el impacto, el conductor presuntamente responsable se dio a la fuga. No obstante, una mujer identificada como Laura, quien viajaba con él, permaneció en el lugar y fue quien realizó el reporte al sistema de emergencias 911, lo que permitió la movilización de cuerpos de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal y de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos; sin embargo, el médico no fue detenido, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las razones de esta decisión. Únicamente fue asegurada la camioneta que presuntamente participó en el accidente.

El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales mediante el Informe Policial Homologado, bajo la clasificación de choque-fuga, quedando pendiente la presentación de la denuncia formal por parte de los afectados para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

