Llega el invierno a Saltillo hoy 21 de diciembre con la noche más larga del año y descenso de temperaturas

Saltillo
/ 21 diciembre 2025
    Llega el invierno a Saltillo hoy 21 de diciembre con la noche más larga del año y descenso de temperaturas
    Aunque los días serán soleados en Saltillo, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 9 y 10 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el clima frío. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Con el solsticio de invierno, la capital de Coahuila se prepara para una temporada de bajas temperaturas, influenciada por el frente frío 23

Este domingo 21 de diciembre marca oficialmente la entrada del invierno en el hemisferio norte, con el solsticio invernal, considerado el día con menos horas de luz y la noche más larga del año. A partir de este momento, las temperaturas suelen descender de forma más constante, especialmente en regiones del norte del país como Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Solsticio de invierno: En México, el frío inicia ‘oficialmente’ este día de diciembre 2025

En Saltillo, la llegada del invierno coincide con condiciones que, si bien no serán extremas en los próximos días, sí obligan a la población a mantenerse atenta. Autoridades y especialistas señalan que la capital coahuilense cuenta con experiencia para enfrentar esta temporada, aunque la prevención sigue siendo clave ante los cambios bruscos de clima.

De acuerdo con los pronósticos, el nuevo frente frío número 23 ingresará sobre el territorio de Coahuila, provocando rachas de viento y un descenso en las temperaturas, principalmente durante las madrugadas y noches. Aunque no se prevén nevadas en el corto plazo, sí se anticipa un ambiente frío que se acentuará conforme avance el invierno.

EL CLIMA EN SALTILLO LOS PRÓXIMOS DÍAS

Para esta semana, se esperan en Saltillo días mayormente soleados, con temperaturas máximas moderadas, pero contrastadas con noches frías. El lunes se pronostica una máxima de 22 grados y mínima de 9, mientras que el martes el termómetro podría alcanzar 23 grados como máxima y 10 de mínima.

El miércoles mantendría condiciones similares, con una temperatura máxima cercana a los 23 grados y mínima de 10, lo que confirma la estabilidad durante el día, pero con un ambiente invernal marcado al caer la noche y durante las primeras horas de la mañana.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables durante esta temporada.

Con la entrada del invierno y el avance de los frentes fríos, Saltillo inicia una etapa en la que, aunque el sol acompañe durante el día, las bajas temperaturas nocturnas recuerdan que el frío ha llegado y que la preparación y la prevención serán fundamentales en las próximas semanas.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERTE DEL FRÍO

* Abrígate en capas, utilizando ropa térmica, suéteres y chamarras que ayuden a conservar el calor corporal, especialmente durante las mañanas y noches.

* Protege extremidades y vías respiratorias, usando gorro, bufanda y guantes, ya que gran parte del calor se pierde por la cabeza y las manos.

* Evita cambios bruscos de temperatura, sobre todo al salir de espacios cerrados hacia el exterior, para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

* Mantén tu vivienda aislada del frío, cerrando puertas y ventanas, y sellando rendijas por donde pueda entrar el aire helado.

* Consume alimentos y bebidas calientes, que ayuden a mantener la temperatura corporal y a fortalecer el organismo durante la temporada invernal.

* Revisa instalaciones de gas y calefactores, y evita usar anafres o braseros dentro de espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

