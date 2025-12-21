Llega el invierno a Saltillo hoy 21 de diciembre con la noche más larga del año y descenso de temperaturas

Este domingo 21 de diciembre marca oficialmente la entrada del invierno en el hemisferio norte, con el solsticio invernal, considerado el día con menos horas de luz y la noche más larga del año. A partir de este momento, las temperaturas suelen descender de forma más constante, especialmente en regiones del norte del país como Coahuila.

En Saltillo, la llegada del invierno coincide con condiciones que, si bien no serán extremas en los próximos días, sí obligan a la población a mantenerse atenta. Autoridades y especialistas señalan que la capital coahuilense cuenta con experiencia para enfrentar esta temporada, aunque la prevención sigue siendo clave ante los cambios bruscos de clima.

De acuerdo con los pronósticos, el nuevo frente frío número 23 ingresará sobre el territorio de Coahuila, provocando rachas de viento y un descenso en las temperaturas, principalmente durante las madrugadas y noches. Aunque no se prevén nevadas en el corto plazo, sí se anticipa un ambiente frío que se acentuará conforme avance el invierno.

EL CLIMA EN SALTILLO LOS PRÓXIMOS DÍAS

Para esta semana, se esperan en Saltillo días mayormente soleados, con temperaturas máximas moderadas, pero contrastadas con noches frías. El lunes se pronostica una máxima de 22 grados y mínima de 9, mientras que el martes el termómetro podría alcanzar 23 grados como máxima y 10 de mínima.

El miércoles mantendría condiciones similares, con una temperatura máxima cercana a los 23 grados y mínima de 10, lo que confirma la estabilidad durante el día, pero con un ambiente invernal marcado al caer la noche y durante las primeras horas de la mañana.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables durante esta temporada.

Con la entrada del invierno y el avance de los frentes fríos, Saltillo inicia una etapa en la que, aunque el sol acompañe durante el día, las bajas temperaturas nocturnas recuerdan que el frío ha llegado y que la preparación y la prevención serán fundamentales en las próximas semanas.