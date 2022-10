‘Mejía Berdeja usa a Gobierno Federal en mi contra’; Guadiana envía carta a AMLO

Nuevamente el senador Armando Guadiana Tijerina reiteró que los mensajes que ha manifestado el subsecretario de seguridad a nivel Federal en su contra, Ricardo Mejía Berdeja, han hecho uso de la indumentaria de la 4T con la intención de disminuir su popularidad rumbo a las elecciones del 2023 en Coahuila.

A través de una carta, el senador envió un mensaje al presidente de la República, manifestando que además se ha hecho uso de la secretario de comunicación social del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En su mensaje, manifestó al mandatario federal que su intención en participar a través de Morena para los comicios a la gubernatura prevalece desde el 2012, recordándole que lo ha acompañado a lo largo de sus campañas cuando buscaba la Presidencia.

“Todos tenemos derecho a participar y desde el momento en que el subsecretario llegó a Coahuila, después de 17 años de estar fuera, le extendí mi mano para trabajar juntos y con ello acabar con más de 90 años del PRI y su corrupción en nuestro estado”, dijo.

Expresó, que fue de la noche a la mañana que el subsecretario de Seguridad lo ha empezado a atacar, junto con Jesús Ramirez y otro grupo de ex integrantes del PRI, que asegura están alejados de los verdaderos intereses del partido Morena.

“No es justo que se ocupe el aparato gubernamental para atacar a los mismos integrantes de Morena, su Gobierno es para ayudar a los que menos tienen, política primordial que ha encabezado señor Presidente, hoy, al puro estilo del viejo régimen, los funcionarios mencionados, actuando a sus espaldas, ocupan la Secretaría de Seguridad y otras Instancias federales para dañar mi imagen, exhibir información personal y de mis Empresas”, dijo.

Además, dijo que apoyará a cualquier persona que resulte la designada por Morena para la contienda, siempre y cuando el método de elección se lleve a cabo de manera legal.

“Señor Presidente, le consta que no soy ningún improvisado, si bien, he disentido con algunas acciones de su Gobierno, he apoyado todas las grandes Reformas estructurales que Usted ha propuesto durante estos cuatro años de Gobierno, me conoce y conoce a mi Familia, seguiré siendo parte de Morena, apoyaré al Candidato a Gobernador que nuestro Partido designe, pero siempre y cuando los métodos de medición sean los correctos y los apropiados, confío plenamente en que los principios con los que Usted creó Morena, prevalecerán y harán las cosas correctas en Coahuila. No estamos pidiendo ningún favor, solo que haya piso parejo en este proceso que se avecina para nuestro Estado para que con ello prevalezca el Diálogo, Unidad y Trabajo en favor del Pueblo Coahuilense”, manifestó.