Mejoran espacios públicos y servicios en Parajes del Valle de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una intervención integral para mejorar espacios públicos, servicios y condiciones del entorno, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó una nueva jornada del programa “Todos Por Más en Tu Colonia”, en el sector Parajes del Valle. La estrategia concentra a distintas áreas del Gobierno Municipal para atender directamente las necesidades de cada sector y, en esta ocasión, los trabajos beneficiaron tanto a las familias de Parajes del Valle como a habitantes de colonias aledañas, debido a la conectividad entre estos sectores.

Durante la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza y deshierbe, retiro de basura y cacharros, mantenimiento de áreas públicas, arborización y acciones de embellecimiento, con cuadrillas, vehículos y maquinaria municipal distribuidos en diferentes puntos. “Queremos colonias atendidas, limpias y con espacios dignos para las familias. Por eso venimos con todas las áreas, recorremos las calles y resolvemos directamente lo que podemos mejorar; la idea es que la gente vea y sienta el cambio en su colonia”, destacó Gutiérrez Merino.

Como parte de la atención integral, también se acercaron servicios gratuitos para las familias, entre ellos vacunación antirrábica para mascotas. César Flores Jiménez, director de Embellecimiento Urbano, señaló que estas jornadas permiten concentrar personal y recursos municipales en un mismo polígono, con el objetivo de avanzar con mayor rapidez en la recuperación de calles y espacios de convivencia. Durante el recorrido, vecinos participaron con propuestas para fortalecer las acciones de embellecimiento y plantearon necesidades específicas del sector, con el propósito de trabajar de manera conjunta en la mejora del entorno.

El Gobierno Municipal continuará llevando “Todos Por Más en Tu Colonia” a diferentes sectores de Ramos Arizpe, mediante un esquema de atención directa en territorio para detectar necesidades, intervenir espacios públicos y mejorar las condiciones de vida de las familias. Acompañaron al alcalde Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Nicanor Aguirre Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS); José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; además de regidores y directores de diversas áreas municipales.