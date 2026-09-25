Mejoran espacios públicos y servicios en Parajes del Valle de Ramos Arizpe

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    Mejoran espacios públicos y servicios en Parajes del Valle de Ramos Arizpe
    Los trabajos benefician a Parajes del Valle y sectores aledaños por la conectividad entre las colonias. CORTESÍA

El programa concentra distintas áreas municipales para atender directamente las necesidades de los habitantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una intervención integral para mejorar espacios públicos, servicios y condiciones del entorno, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó una nueva jornada del programa “Todos Por Más en Tu Colonia”, en el sector Parajes del Valle.

La estrategia concentra a distintas áreas del Gobierno Municipal para atender directamente las necesidades de cada sector y, en esta ocasión, los trabajos beneficiaron tanto a las familias de Parajes del Valle como a habitantes de colonias aledañas, debido a la conectividad entre estos sectores.

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Durante la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza y deshierbe, retiro de basura y cacharros, mantenimiento de áreas públicas, arborización y acciones de embellecimiento, con cuadrillas, vehículos y maquinaria municipal distribuidos en diferentes puntos.

“Queremos colonias atendidas, limpias y con espacios dignos para las familias. Por eso venimos con todas las áreas, recorremos las calles y resolvemos directamente lo que podemos mejorar; la idea es que la gente vea y sienta el cambio en su colonia”, destacó Gutiérrez Merino.

$!Se realizaron labores de limpieza, deshierbe, retiro de basura y cacharros.
Se realizaron labores de limpieza, deshierbe, retiro de basura y cacharros. CORTESÍA

Como parte de la atención integral, también se acercaron servicios gratuitos para las familias, entre ellos vacunación antirrábica para mascotas.

César Flores Jiménez, director de Embellecimiento Urbano, señaló que estas jornadas permiten concentrar personal y recursos municipales en un mismo polígono, con el objetivo de avanzar con mayor rapidez en la recuperación de calles y espacios de convivencia.

Durante el recorrido, vecinos participaron con propuestas para fortalecer las acciones de embellecimiento y plantearon necesidades específicas del sector, con el propósito de trabajar de manera conjunta en la mejora del entorno.

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El Gobierno Municipal continuará llevando “Todos Por Más en Tu Colonia” a diferentes sectores de Ramos Arizpe, mediante un esquema de atención directa en territorio para detectar necesidades, intervenir espacios públicos y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Acompañaron al alcalde Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Nicanor Aguirre Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS); José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; además de regidores y directores de diversas áreas municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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