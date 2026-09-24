Afecta huracán ‘Polo’ a planta de GM Ramos Arizpe: tendrá paro técnico el 28 de septiembre

Durante este jueves trascendió en redes sociales que la planta de GM tendría un paro de un día para reanudar operaciones un día después.

La armadora General Motors de México confirmó que el próximo lunes 28 de septiembre la Planta de Ensamble en Ramos Arizpe realizará un paro técnico, debido a que el huracán ‘Polo’ representa una afectación para el suministro de material para la producción.

General Motors de México confirmó el rumor: “El lunes 28 de septiembre, la planta ensamble de Ramos realizará un paro técnico debido a las afectaciones en el suministro de material necesario para la producción, ocasionadas por el huracán Polo. Las operaciones se reanudarán con normalidad el martes 29 de septiembre”.

La empresa no dio a conocer el número de trabajadores a los que aplicará este paro técnico, así como tampoco el sueldo que estarán recibiendo; sin embargo, a través de las redes sociales se especula que se les dio la opción de tomar ese día a cuenta de vacaciones o recibir ese día el 65 por ciento de su sueldo.

Otro dato que se ha especulado es que la planta dejó de producir uno de sus modelos, sin embargo, hasta ahora dicha información no ha sido confirmada por GM.