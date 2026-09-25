Refuerzan servicios públicos, transporte y seguridad en Ramos Arizpe; apela Tomás Gutiérrez a la corresponsabilidad

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Coahuila
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    Refuerzan servicios públicos, transporte y seguridad en Ramos Arizpe; apela Tomás Gutiérrez a la corresponsabilidad
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó las acciones de embellecimiento urbano e impulsó un plan de reforestación en el municipio. MANUEL RODRÍGUEZ

El alcalde destacó el despliegue de brigadas integrales, el uso de Inteligencia Artificial para la atención de reportes y un plan histórico de reforestación con más de 2 mil árboles

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio analiza la incorporación de nuevas rutas al servicio de transporte gratuito para estudiantes, ante el incremento en la demanda.

El edil señaló que los horarios de atención ya fueron ampliados para que las unidades comiencen sus recorridos más temprano. Respecto a la posibilidad de integrar más itinerarios, precisó que la planeación está en marcha y que se evaluará la incorporación de nuevas rutas tras la puesta en operación de la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arizpe.

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Indicó que se prevé contar dentro del próximo mes con definiciones concretas sobre una posible ampliación de la cobertura.

En materia de servicios públicos, Gutiérrez Merino informó que alrededor de 20 departamentos municipales participan en intervenciones en distintos sectores, entre ellos Limpieza, Electrificación, Embellecimiento Urbano, Ecología, Ecología Animal, Vialidad, Bordeo y el programa Enchúlame la Casa.

El alcalde destacó que estas brigadas atienden un punto donde convergen tres colonias y señaló que los trabajos requieren también de la participación de los habitantes para conservar en buenas condiciones los espacios intervenidos.

Para agilizar la atención de reportes ciudadanos, explicó que el municipio cuenta con un chatbot que opera las 24 horas y permite canalizar solicitudes relacionadas con fallas en el alumbrado público y baches.

En coordinación con el Gobierno del Estado, agregó, se proyectan trabajos de recarpeteo, ampliación de redes de drenaje, mejoras en iluminación y equipamiento de pozos de agua en zonas rurales y ejidales.

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También anunció un programa de reforestación con más de 2 mil ejemplares, entre maples, frutales y fresnos, que serán destinados a escuelas, parques y la creación de líneas verdes.

Respecto a la seguridad en planteles educativos, el alcalde señaló que la Policía Municipal mantiene presencia mediante patrullas durante los horarios de salida, luego de una riña registrada en las inmediaciones del Cetis local.

Explicó que los elementos mantienen vigilancia en la zona, aunque en ocasiones algunos jóvenes se desplazan hacia los límites o bardas periféricas de los planteles para evitar la presencia policial. Ante ello, llamó a las familias a fomentar la prevención y evitar conductas que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

En cuanto a la infraestructura de agua y drenaje, Gutiérrez Merino informó que en la colonia Los Pinos se renovó una bomba y se sustituyó tubería de fierro por PVC.

El alcalde señaló que uno de los problemas que afectan a los colectores y drenajes es la acumulación de material de construcción sobre la vía pública, particularmente arena que puede ser arrastrada por la lluvia hacia las alcantarillas.

Finalmente, informó que los trabajos del centro municipal presentan un avance de 80 por ciento y contemplan acabados de pintura, cancelería de aluminio, instalación eléctrica y colocación de abanicos. Estimó que el inmueble podría ser inaugurado en aproximadamente un mes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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