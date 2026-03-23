Menores desaparecidos en Castaños fueron localizados sanos y salvos en Monterrey

CASTAÑOS, COAH.- Tras varios días de incertidumbre y movilización, finalmente fueron localizados con bien Kelly Orozco y Axel Suárez, los menores que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Castaños. La noticia fue confirmada por el fiscal José Ángel Herrera, quien detalló que ambos adolescentes fueron ubicados en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, sin presentar lesiones y fuera de cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, los propios menores decidieron salir de su hogar por voluntad propia. Para lograrlo, pidieron un “raid” a un chofer de tráiler que les brindó el traslado hacia la capital regiomontana. El operativo de localización se logró gracias al trabajo coordinado entre autoridades de Coahuila y Nuevo León, quienes dieron seguimiento al trayecto de los jóvenes hasta dar con su paradero. Una vez ubicados, fueron resguardados de inmediato por las autoridades.

El fiscal explicó que se llevaron a cabo las entrevistas correspondientes para conocer las razones de su salida, como parte del protocolo que busca prevenir situaciones de riesgo. Asimismo, se confirmó que el conductor del transporte no incurrió en ningún delito, ya que únicamente accedió a brindarles el aventón. Tras ser valorados y confirmar que se encuentran en buen estado de salud, se inició el proceso para su reintegración con sus familias en Castaños.

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