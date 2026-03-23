Menores desaparecidos en Castaños fueron localizados sanos y salvos en Monterrey

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Menores desaparecidos en Castaños fueron localizados sanos y salvos en Monterrey
    Kelly Orozco y Axel Suárez fueron localizados en Monterrey tras varios días de búsqueda coordinada entre autoridades. FGE

Autoridades localizaron en la capital de Nuevo León a los menores reportados como desaparecidos en Castaños; ambos salieron de casa por decisión propia

CASTAÑOS, COAH.- Tras varios días de incertidumbre y movilización, finalmente fueron localizados con bien Kelly Orozco y Axel Suárez, los menores que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Castaños.

La noticia fue confirmada por el fiscal José Ángel Herrera, quien detalló que ambos adolescentes fueron ubicados en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, sin presentar lesiones y fuera de cualquier situación de riesgo.

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De acuerdo con las investigaciones, los propios menores decidieron salir de su hogar por voluntad propia. Para lograrlo, pidieron un “raid” a un chofer de tráiler que les brindó el traslado hacia la capital regiomontana.

El operativo de localización se logró gracias al trabajo coordinado entre autoridades de Coahuila y Nuevo León, quienes dieron seguimiento al trayecto de los jóvenes hasta dar con su paradero. Una vez ubicados, fueron resguardados de inmediato por las autoridades.

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El fiscal explicó que se llevaron a cabo las entrevistas correspondientes para conocer las razones de su salida, como parte del protocolo que busca prevenir situaciones de riesgo. Asimismo, se confirmó que el conductor del transporte no incurrió en ningún delito, ya que únicamente accedió a brindarles el aventón.

Tras ser valorados y confirmar que se encuentran en buen estado de salud, se inició el proceso para su reintegración con sus familias en Castaños.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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