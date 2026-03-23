Refuerzan la FGE con nuevos ministerios públicos en la Región Centro

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Monclova
/ 23 marzo 2026
    Refuerzan la FGE con nuevos ministerios públicos en la Región Centro
    Everardo Lazo Chapa adelantó que seguirá el reajuste de personal en la Fiscalía General del Estado en la Región Centro. LIDIET MEXICANO
    Refuerzan la FGE con nuevos ministerios públicos en la Región Centro

Apoyarán principalmente en el área de atención temprana y en las mesas de investigación.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Centro incorporará nuevos ministerios públicos que serán distribuidos estratégicamente en distintas áreas.

El delegado regional, Everardo Lazo Chapa, informó que actualmente se encuentran evaluando los espacios donde serán asignados estos funcionarios, a fin de aprovechar al máximo su capacidad y responder de manera más eficiente a la demanda de servicios.

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Detalló que dos de los nuevos ministerios públicos serán enviados a agencias foráneas, específicamente a los municipios de Cuatro Ciénegas y Frontera, mientras que el resto será reubicado dentro de la delegación regional. En este caso, apoyarán principalmente en el área de atención temprana y en las mesas de investigación.

Lazo Chapa explicó que se trata de personal que recientemente concluyó su formación como ministerios públicos, lo que permitirá reforzar la operatividad en la región y agilizar los procesos de atención a denuncias.

Asimismo, adelantó que en los próximos días podrían registrarse al menos dos bajas adicionales dentro de la corporación, lo que forma parte de los ajustes internos que se están realizando para optimizar el funcionamiento de la Fiscalía.

Finalmente expuso que con estos cambios, la FGE busca mejorar la procuración de justicia en la Región Centro, fortaleciendo tanto la atención directa a la ciudadanía como el seguimiento de las investigaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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