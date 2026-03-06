‘Mercadito de a peso’ beneficia a más de 9 mil personas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 9 mil habitantes resultaron beneficiados durante la tercera edición del Mercadito de a peso “Todos por más-mejora”, una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para acercar productos de primera necesidad a precios accesibles y fortalecer la economía familiar.

La jornada se llevó a cabo en la plaza pública de la colonia Parajes de Los Pinos, donde cientos de familias acudieron para adquirir alimentos y artículos esenciales a costos significativamente menores que los del mercado convencional.

Este programa forma parte de una política social orientada a generar mejores condiciones para los hogares del municipio, mediante esquemas que facilitan el acceso a insumos básicos sin afectar de manera considerable el presupuesto doméstico.

ESTRATEGIA MUNICIPAL IMPULSA AHORRO FAMILIAR

El esquema opera gracias a la combinación de subsidios municipales y la participación de proveedores que se suman a la iniciativa, lo que permite ofrecer una amplia variedad de productos a precios simbólicos.

De acuerdo con estimaciones del propio programa, una compra similar en comercios tradicionales podría alcanzar alrededor de 600 pesos; sin embargo, mediante este mecanismo las familias pueden obtener prácticamente los mismos artículos por cerca de 140 pesos.

Esto representa un ahorro aproximado de 460 pesos por compra, equivalente a más del 75 por ciento del costo habitual, lo que se traduce en un respaldo directo para el gasto cotidiano de las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la iniciativa continuará realizándose en distintas colonias del municipio.

“Sabemos que cada peso cuenta en el hogar y por eso seguimos impulsando acciones que permitan que las familias puedan acceder a productos básicos a bajo costo, trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar estos beneficios”, expresó.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SECTOR PRIVADO SUMAN ESFUERZOS

La operación del programa involucra a diversas áreas del Ayuntamiento, con el propósito de garantizar su logística y correcta distribución entre la población.

Durante la jornada, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, subrayó la relevancia de impulsar programas que incidan directamente en la calidad de vida de la población.

Señaló que este tipo de acciones no solo contribuyen al ahorro económico, sino que también fortalecen la convivencia comunitaria y la solidaridad entre vecinos.

En el evento también estuvo presente Ernesto Gerardo Veloz Valdés, gerente de Recursos Humanos de la empresa La Moderna, compañía que se sumó a la iniciativa como parte de la colaboración entre el sector productivo y las autoridades locales.

Durante el recorrido, el alcalde convivió con habitantes del sector, escuchó inquietudes de la comunidad y giró instrucciones para que las distintas dependencias municipales den seguimiento a las solicitudes planteadas por los vecinos.