Mercadito Mejora beneficia a familias en el municipio de Progreso, Coahuila

PROGRESO, COAH.- Con gran éxito se llevó a cabo el Mercadito Mejora en las comunidades de San Alberto, Mota de Corona y Villa de Progreso, en el municipio de Progreso, Coahuila, ofreciendo a la ciudadanía productos de la canasta básica a precios accesibles.

El alcalde de Progreso, Liquín Quintanilla, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado: “Gracias a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Coordinador General de Mejora, Gabriel Elizondo, por este programa que ofrece productos de calidad a bajo costo, asegurando que el apoyo del Gobierno llegue a quienes más lo necesitan. ¡Gracias a todos los vecinos que aprovecharon estos beneficios y a los del chaleco verde por su gran labor!”.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila

Durante los eventos se lograron bajar los costos de productos esenciales como huevo y tortilla, facilitando su acceso a la población. En total, se ofrecieron más de 100 artículos de la canasta básica a precios reducidos.