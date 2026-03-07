Mercadito Mejora beneficia a familias en el municipio de Progreso, Coahuila
La iniciativa ofreció productos de la canasta básica a precios accesibles, incluyendo huevo y tortilla
PROGRESO, COAH.- Con gran éxito se llevó a cabo el Mercadito Mejora en las comunidades de San Alberto, Mota de Corona y Villa de Progreso, en el municipio de Progreso, Coahuila, ofreciendo a la ciudadanía productos de la canasta básica a precios accesibles.
El alcalde de Progreso, Liquín Quintanilla, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado: “Gracias a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Coordinador General de Mejora, Gabriel Elizondo, por este programa que ofrece productos de calidad a bajo costo, asegurando que el apoyo del Gobierno llegue a quienes más lo necesitan. ¡Gracias a todos los vecinos que aprovecharon estos beneficios y a los del chaleco verde por su gran labor!”.
Durante los eventos se lograron bajar los costos de productos esenciales como huevo y tortilla, facilitando su acceso a la población. En total, se ofrecieron más de 100 artículos de la canasta básica a precios reducidos.
Este programa forma parte de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y ha alcanzado hasta la fecha más de 480 ediciones, beneficiando a más de 106 mil familias en todo el estado.
Con estas acciones, el gobierno estatal y municipal refuerzan su compromiso de apoyar la economía de las familias y garantizar el acceso a productos esenciales a quienes más lo necesitan.