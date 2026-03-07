Mercadito Mejora beneficia a familias en el municipio de Progreso, Coahuila

Coahuila
/ 7 marzo 2026
    La iniciativa forma parte de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada por el Gobierno del Estado. CORTESÍA

La iniciativa ofreció productos de la canasta básica a precios accesibles, incluyendo huevo y tortilla

PROGRESO, COAH.- Con gran éxito se llevó a cabo el Mercadito Mejora en las comunidades de San Alberto, Mota de Corona y Villa de Progreso, en el municipio de Progreso, Coahuila, ofreciendo a la ciudadanía productos de la canasta básica a precios accesibles.

El alcalde de Progreso, Liquín Quintanilla, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado: “Gracias a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Coordinador General de Mejora, Gabriel Elizondo, por este programa que ofrece productos de calidad a bajo costo, asegurando que el apoyo del Gobierno llegue a quienes más lo necesitan. ¡Gracias a todos los vecinos que aprovecharon estos beneficios y a los del chaleco verde por su gran labor!”.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan con éxito Campaña de Bienestar Canino y Felino en Nava, Coahuila

Durante los eventos se lograron bajar los costos de productos esenciales como huevo y tortilla, facilitando su acceso a la población. En total, se ofrecieron más de 100 artículos de la canasta básica a precios reducidos.

$!Hasta la fecha, se han realizado más de 480 ediciones del Mercadito Mejora.
Hasta la fecha, se han realizado más de 480 ediciones del Mercadito Mejora. CORTESÍA

Este programa forma parte de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y ha alcanzado hasta la fecha más de 480 ediciones, beneficiando a más de 106 mil familias en todo el estado.

Con estas acciones, el gobierno estatal y municipal refuerzan su compromiso de apoyar la economía de las familias y garantizar el acceso a productos esenciales a quienes más lo necesitan.

