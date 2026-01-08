Mientras EU rediseña la pirámide alimentaria, México impulsa la Dieta de la Milpa: Nutriólogo

Mientras las autoridades de salud de Estados Unidos han reconocido recientemente que sus guías alimentarias tradicionales, basadas en la conocida pirámide nutricional, no han dado los resultados esperados, México se coloca a la vanguardia con un modelo propio centrado en el consumo de alimentos naturales.

El nutriólogo Ramsés Rodríguez explicó que la postura adoptada por el gobierno estadounidense era previsible, debido al limitado impacto de sus recomendaciones históricas. En contraste, destacó que México ha desarrollado desde hace años propuestas como el “Plato del Bien Comer”, que con el tiempo evolucionó hacia la actual Dieta de la Milpa.

ENFOQUE EN EL CAMPO

El enfoque mexicano prioriza el consumo de alimentos naturales, especialmente aquellos que provienen directamente del campo, eliminando por completo los productos ultraprocesados. Asimismo, da mayor relevancia a verduras y frutas por encima de los cereales y promueve una alimentación variada y equilibrada, incorporando las llamadas “proteínas disponibles”.

En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., presentó nuevas directrices alineadas con el movimiento impulsado por el presidente Donald Trump, bajo el lema “Hacer a América Saludable de Nuevo”. Estas nuevas políticas critican a administraciones pasadas por haber fomentado el consumo de alimentos procesados y de baja calidad.

LA EDUCACIÓN COMO SIGUIENTE PASO

Aunque México ya cuenta con este modelo alimentario y se considera que se adelantó desde hace tiempo a Estados Unidos, Ramsés Rodríguez subrayó que el reto principal ahora es fortalecer la educación nutricional.

El especialista propuso integrar estos conocimientos desde la educación básica, particularmente en nivel primaria, para que la población comprenda que una alimentación adecuada es una base fundamental para la salud y la prevención de enfermedades. De esta manera, se busca que la información no solo esté disponible, sino que sea entendida y aplicada como una herramienta de bienestar a largo plazo.