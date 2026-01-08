Mientras EU rediseña la pirámide alimentaria, México impulsa la Dieta de la Milpa: Nutriólogo

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Mientras EU rediseña la pirámide alimentaria, México impulsa la Dieta de la Milpa: Nutriólogo
    La propuesta mexicana prioriza el consumo de alimentos del campo y elimina los ultraprocesados. FOTO: ESPECIAL

El país se posiciona a la vanguardia con un modelo alimentario propio basado en alimentos naturales

Mientras las autoridades de salud de Estados Unidos han reconocido recientemente que sus guías alimentarias tradicionales, basadas en la conocida pirámide nutricional, no han dado los resultados esperados, México se coloca a la vanguardia con un modelo propio centrado en el consumo de alimentos naturales.

El nutriólogo Ramsés Rodríguez explicó que la postura adoptada por el gobierno estadounidense era previsible, debido al limitado impacto de sus recomendaciones históricas. En contraste, destacó que México ha desarrollado desde hace años propuestas como el “Plato del Bien Comer”, que con el tiempo evolucionó hacia la actual Dieta de la Milpa.

TE PUEDE INTERESAR: EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’

ENFOQUE EN EL CAMPO

El enfoque mexicano prioriza el consumo de alimentos naturales, especialmente aquellos que provienen directamente del campo, eliminando por completo los productos ultraprocesados. Asimismo, da mayor relevancia a verduras y frutas por encima de los cereales y promueve una alimentación variada y equilibrada, incorporando las llamadas “proteínas disponibles”.

En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., presentó nuevas directrices alineadas con el movimiento impulsado por el presidente Donald Trump, bajo el lema “Hacer a América Saludable de Nuevo”. Estas nuevas políticas critican a administraciones pasadas por haber fomentado el consumo de alimentos procesados y de baja calidad.

LA EDUCACIÓN COMO SIGUIENTE PASO

Aunque México ya cuenta con este modelo alimentario y se considera que se adelantó desde hace tiempo a Estados Unidos, Ramsés Rodríguez subrayó que el reto principal ahora es fortalecer la educación nutricional.

El especialista propuso integrar estos conocimientos desde la educación básica, particularmente en nivel primaria, para que la población comprenda que una alimentación adecuada es una base fundamental para la salud y la prevención de enfermedades. De esta manera, se busca que la información no solo esté disponible, sino que sea entendida y aplicada como una herramienta de bienestar a largo plazo.

Temas


Nutrición
Salud
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump