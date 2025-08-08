Mientras llueve en el Pacífico, Coahuila enfrentará temperaturas de hasta 45°C

Mientras la tormenta tropical Ivo genera lluvias intensas en diversos estados del occidente mexicano, en Coahuila se mantendrán temperaturas extremas, de entre 40 y 45 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno, localizado al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mantiene vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 km/h, desplazándose hacia el noroeste a una velocidad de 35 km/h. Su influencia principal se concentra en los estados del Pacífico, donde se reportan precipitaciones de consideración, acompañadas de oleaje elevado y posibles descargas eléctricas.

Sin embargo, en el norte del país, incluido el territorio coahuilense, las condiciones son distintas. Pese a la presencia de humedad en otras regiones, el ambiente caluroso persistirá en gran parte del norte y noreste. En entidades como Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 grados, incluso en algunos puntos podrían superarse.

El SMN también advirtió que el calor se mantendrá durante los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en municipios donde las temperaturas alcanzan sus niveles más altos.

Aunque Ivo no tiene efectos directos sobre Coahuila, el contraste climático evidencia la presencia de fenómenos extremos en el país: mientras algunas zonas enfrentan tormentas, otras experimentan olas de calor. Las autoridades meteorológicas seguirán monitoreando la evolución de la tormenta y sus posibles repercusiones en el clima nacional.

(Con información del Economista)