Coahuila: La 4T apuesta al fracking para explotar gas en las cuencas Sabinas y Burgos

El Plan Estratégico 2025-2026 de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirma que la explotación de gas mediante fracking es la principal apuesta del Gobierno de la 4T para “cambiar el panorama declinante de producción” en el país, impulsando proyectos en las cuencas de Sabinas y Burgos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el documento, anunciado el martes pero hecho público el jueves, estos yacimientos tienen dicho potencial “si se establecen esquemas de ejecución que favorezcan la inversión privada en la exploración y explotación de estos recursos”.

Se trata de un plan a mediano y largo plazo. La contribución de estas cuencas a la producción nacional de gas “será inicialmente modesta durante el periodo 2026-2028; no obstante, se prevé que a partir de 2029 este segmento pueda aportar volúmenes significativos”.

La fracturación hidráulica, más conocida como fracking, es una técnica de extracción de gas y petróleo envuelta en una intensa polémica internacional debido a sus impactos ambientales y sociales, la cual fue rechazada políticamente por la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador.