Coahuila: La 4T apuesta al fracking para explotar gas en las cuencas Sabinas y Burgos
Es la principal estrategia de Pemex para revertir el declive de la producción de gas en el país; se buscan esquemas de inversión privada y que estos yacimientos puedan aportar volúmenes significativos a partir de 2029
El Plan Estratégico 2025-2026 de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirma que la explotación de gas mediante fracking es la principal apuesta del Gobierno de la 4T para “cambiar el panorama declinante de producción” en el país, impulsando proyectos en las cuencas de Sabinas y Burgos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De acuerdo con el documento, anunciado el martes pero hecho público el jueves, estos yacimientos tienen dicho potencial “si se establecen esquemas de ejecución que favorezcan la inversión privada en la exploración y explotación de estos recursos”.
Se trata de un plan a mediano y largo plazo. La contribución de estas cuencas a la producción nacional de gas “será inicialmente modesta durante el periodo 2026-2028; no obstante, se prevé que a partir de 2029 este segmento pueda aportar volúmenes significativos”.
La fracturación hidráulica, más conocida como fracking, es una técnica de extracción de gas y petróleo envuelta en una intensa polémica internacional debido a sus impactos ambientales y sociales, la cual fue rechazada políticamente por la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, el gobierno de Claudia Sheinbuam Pardo considera que dicha tecnología, con la que se pueden aprovechar yacimientos de geología compleja como las cuencas referidas, ha experimentado “avances significativos” en la última década.
“Destacan los progresos en el diseño, perforación y terminación de pozos, orientados a minimizar el impacto ambiental, con especial énfasis en la preservación de los cuerpos de agua dulce”, expone el plan.
Respecto al uso del agua, agrega que “se han evaluado diversas estrategias para reducir el consumo en las zonas de operación”, como el uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros –no apta para consumo humano– y agua de mar tratada.
Aunque el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex fue informado esta semana, el uso de fracking en el gobierno de Sheinbaum era conocido desde la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Entre los Programas y Proyectos de Inversión de Pemex, se encuentra uno enfocado a la Cuenca de Burgos, para el “desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales –que se combina con el fracking para liberar hidrocarburos–”, con una inversión estimada de ocho mil 126 millones de pesos en 2025, siete mil 752 millones en 2026, cinco mil 901 millones en 2027 y 32 mil 630 millones de 2028 en adelante.
LÓPEZ OBRADOR TAMBIÉN LE DESTINÓ MILES DE MDP
El expresidente López Obrador sostuvo públicamente durante su gobierno que el fracking estaba prohibido en México, pese a que entre 2018 y 2024 mantuvo asignación de recursos para proyectos de exploración y explotación que implican su uso.
Información que fue pública, detallada en los presupuestos de egresos de esos años, y que le valieron cuestionamientos de organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En 2018 asignó seis mil 575 millones de pesos; en 2019, ocho mil 519 millones; 2020, 13 mil 430 millones; 2021, cinco mil 412 millones; 2022, 16 mil 739 millones; 2023, ocho mil 208 millones; y en 2004, cuatro mil 63 millones.