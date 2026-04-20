Saltillo inicia obras del nuevo paso a desnivel en Misión Cerritos

El gobernador Manolo Jiménez, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezaron el arranque de una de las obras más demandadas por habitantes del sector oriente de la capital de Coahuila, un proyecto integral que contempla la construcción de un paso a desnivel y la implementación de infraestructura pluvial para beneficiar a miles de familias. “Es una obra muy anhelada por miles de familias saltillenses de este sector oriente de Saltillo. Un compromiso que habíamos hecho con toda la gente”, señaló el edil capitalino al inicio de los trabajos.

La intervención responde a una problemática histórica en materia de movilidad y seguridad. Díaz González explicó que el actual cajón pluvial resulta insuficiente, lo que complica el tránsito vehicular y representa un riesgo constante para quienes circulan por la zona. “Cuando llevaba agua, no se podía transitar; pero lo más peligroso era que se salía a un tramo de terracería, donde incorporarse a una vialidad de alta velocidad resultaba sumamente riesgoso”, detalló. El proyecto no se limita a mejorar la circulación, ya que también incorpora obras pluviales en puntos estratégicos como Gaspar Valdés y Mirasierra, con el objetivo de canalizar el agua proveniente de la sierra que frecuentemente afecta al nororiente de la ciudad.

“En el tema de movilidad nos va a ayudar muchísimo para tener mayor agilidad y flujo, pero sobre todo más seguridad. Queremos garantizar que las familias pasen menos tiempo en el tráfico”, subrayó el alcalde. Finalmente, Díaz González agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para concretar esta inversión, al destacar que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de la población al ofrecer una solución de fondo a los problemas de inundaciones y congestionamiento.

Con una inversión de 120 millones de pesos, provenientes de recursos estatales y municipales, el proyecto busca transformar la dinámica vial en el oriente de Saltillo, particularmente en colonias aledañas al bulevar Fundadores, donde se optimizará el flujo vehicular.

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