Saltillo inicia obras del nuevo paso a desnivel en Misión Cerritos

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Saltillo inicia obras del nuevo paso a desnivel en Misión Cerritos
    El alcalde Javier Díaz González dio inicio a la construcción de un paso a desnivel en el oriente de Saltillo, una obra largamente solicitada por vecinos del sector. HOMERO SÁNCHEZ

El proyecto busca eliminar riesgos en el cajón pluvial e impulsar la movilidad segura en la zona

El gobernador Manolo Jiménez, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezaron el arranque de una de las obras más demandadas por habitantes del sector oriente de la capital de Coahuila, un proyecto integral que contempla la construcción de un paso a desnivel y la implementación de infraestructura pluvial para beneficiar a miles de familias.

“Es una obra muy anhelada por miles de familias saltillenses de este sector oriente de Saltillo. Un compromiso que habíamos hecho con toda la gente”, señaló el edil capitalino al inicio de los trabajos.

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$!Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, resaltó que la obra responde a una demanda histórica del sector oriente y permitirá reducir riesgos viales y tiempos de traslado.
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, resaltó que la obra responde a una demanda histórica del sector oriente y permitirá reducir riesgos viales y tiempos de traslado. HOMERO SÁNCHEZ

La intervención responde a una problemática histórica en materia de movilidad y seguridad. Díaz González explicó que el actual cajón pluvial resulta insuficiente, lo que complica el tránsito vehicular y representa un riesgo constante para quienes circulan por la zona.

“Cuando llevaba agua, no se podía transitar; pero lo más peligroso era que se salía a un tramo de terracería, donde incorporarse a una vialidad de alta velocidad resultaba sumamente riesgoso”, detalló.

El proyecto no se limita a mejorar la circulación, ya que también incorpora obras pluviales en puntos estratégicos como Gaspar Valdés y Mirasierra, con el objetivo de canalizar el agua proveniente de la sierra que frecuentemente afecta al nororiente de la ciudad.

$!La obra contempla soluciones pluviales para mitigar inundaciones recurrentes en colonias del nororiente de Saltillo.
La obra contempla soluciones pluviales para mitigar inundaciones recurrentes en colonias del nororiente de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

“En el tema de movilidad nos va a ayudar muchísimo para tener mayor agilidad y flujo, pero sobre todo más seguridad. Queremos garantizar que las familias pasen menos tiempo en el tráfico”, subrayó el alcalde.

Finalmente, Díaz González agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para concretar esta inversión, al destacar que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de la población al ofrecer una solución de fondo a los problemas de inundaciones y congestionamiento.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó el proyecto con recursos estatales, subrayando su importancia para mejorar la calidad de vida en el sector oriente de Saltillo.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó el proyecto con recursos estatales, subrayando su importancia para mejorar la calidad de vida en el sector oriente de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

Con una inversión de 120 millones de pesos, provenientes de recursos estatales y municipales, el proyecto busca transformar la dinámica vial en el oriente de Saltillo, particularmente en colonias aledañas al bulevar Fundadores, donde se optimizará el flujo vehicular.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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