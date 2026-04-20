Alianza con universidad de Arizona impulsa a Coahuila en la industria global de semiconductores: Manolo Jiménez

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Alianza con universidad de Arizona impulsa a Coahuila en la industria global de semiconductores: Manolo Jiménez
    Coahuila apuesta por semiconductores como motor de desarrollo económico, afirma el gobernador tras la firma con la institución académica. CORTESÍA

Firman convenio académico para preparar mano de obra especializada y fortalecer la competitividad en el T-MEC

Como parte del cierre de su gira internacional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas formalizó una alianza con la Universidad de Arizona para integrar a Coahuila en la cadena de suministro global de semiconductores.

“Cerramos la gira con la firma de un convenio con la Universidad de Arizona, que es experta en la materia de semiconductores, preparándonos especialmente en la parte académica”, explicó el mandatario sobre el enfoque educativo del acuerdo.

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Jiménez Salinas destacó que esta industria representa una oportunidad estratégica para el desarrollo del estado. “Se abre una puerta a una industria muy estratégica a nivel mundial y que genera muchos empleos”, afirmó.

El proyecto comenzará a ejecutarse en el corto plazo con diagnósticos especializados. “En las próximas semanas llegará el equipo de la Universidad de Arizona para iniciar con los estudios y definir el cronograma del proyecto”, informó.

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En el marco del T-MEC, el gobernador resaltó la importancia de la unidad regional. “Como región de Norteamérica, tenemos que consolidar un tratado que nos fortalezca frente a otros clústeres del mundo; hoy somos la región más potente”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a brindar certidumbre a los capitales internacionales ante la revisión del acuerdo comercial. “Lo que se necesita urgentemente es certeza para que quienes van a invertir conozcan las reglas del juego”, concluyó.

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Manolo Jiménez Salinas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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