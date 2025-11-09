Moléculas de café y lichi podrían ayudar a frenar el avance del Parkinson, revela investigación de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de un proyecto liderado por el doctor Cristóbal Noé Aguilar González, busca retrasar y prevenir desórdenes neurológicos como el Parkinson, mediante el uso de moléculas extraídas de cáscaras de lichi y pulpa de café. El grupo de investigación trabaja con procianidinas, un tipo de polifenol que podría modular los procesos de oxidación celular, implicados en enfermedades neurodegenerativas.

“Estamos recuperando moléculas que, en nuestras primeras evaluaciones, han mostrado capacidad para reducir los desórdenes neurológicos. Hicimos pruebas y funcionó para reducir el Parkinson”, comentó Cristóbal Noé Aguilar, responsable de la Red de Proyectos Estratégicos de la UAdeC.

Estas procianidinas, presentes en el té y el café, son conocidas por su sabor amargo y por ser polímeros de catequina. La investigación se centra en el tamaño de las moléculas, ya que las de menor peso molecular podrían tener un efecto protector en las células afectadas por enfermedades como el Parkinson.

Además, el doctor Aguilar destacó que el estudio también aborda otros trastornos neurológicos que afectan a poblaciones jóvenes, como la ansiedad, depresión, epilepsia y Alzheimer.

“Uno de los problemas que enfrenta la humanidad es el aumento de los desórdenes neurológicos en generaciones jóvenes, que antes no se reconocían como tales”, mencionó.

El equipo ha logrado avanzar en la recuperación, separación y encapsulación de las moléculas. En colaboración con investigadores del Laboratorio Ibérico de Nanotecnología, se han desarrollado técnicas de micro y nanoencapsulación, creando nanopartículas que conservan las propiedades de las procianidinas.

La investigación se encuentra aún en sus etapas iniciales. Actualmente no existe un tratamiento que detenga o retrase las enfermedades neurodegenerativas, por lo que, según el investigador, cualquier avance representa un paso importante en la búsqueda de soluciones.

El equipo de la UAdeC también colabora con neurocientíficos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (no “Genómica Genética”) en la Ciudad de México, y se encuentra en pláticas con el Cinvestav para comenzar las pruebas en animales hacia finales de 2026, con el fin de evaluar el efecto del consumo de estas moléculas en modelos preclínicos de la enfermedad.