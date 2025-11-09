Reforma laboral y aranceles ‘congelan’ impuesto verde en Coahuila

Coahuila
/ 9 noviembre 2025
    Reforma laboral y aranceles ‘congelan’ impuesto verde en Coahuila
    El diputado Jorge Valdés aseguró que el impuesto ambiental propuesto busca equilibrar la actividad industrial con la responsabilidad ecológica en Coahuila. FOTO: REDES SOCIALES

El legislador del Partido Verde, Jorge Valdés, afirmó que se busca equilibrar el cuidado ambiental con la estabilidad económica y la permanencia de empresas en el estado

A un año de haber sido presentada la iniciativa para crear un impuesto a las empresas conforme a la cantidad de gases de efecto invernadero que emitan, en Coahuila continúa sin dictamen en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, derivado de la reubicación de empresas ante una reforma laboral en el país, así como de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

La propuesta fue impulsada en octubre de 2024 por el diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, con el objetivo de aplicar un impuesto calculado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las empresas que operan en la entidad.

La medida pretende que lo recaudado se destine a un Fondo Ambiental Estatal enfocado en proyectos de conservación, salud pública y adaptación al cambio climático. Sin embargo, a un año de su presentación, el legislador reconoció que su discusión se ha pospuesto debido al contexto económico actual.

“Se ha estado analizando. El tema es que ahorita ha habido algunas empresas que han migrado por la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se redujeron las jornadas, aumentó el salario mínimo y las vacaciones, y son empresas que trabajan con utilidades muy cortas. Al desbalancearlas con algo así, tienden a migrar”, explicó Valdés.

El diputado añadió que los aranceles internacionales aplicados por Estados Unidos han generado incertidumbre en la inversión industrial.

Aun así, aseguró que la intención de implementar el impuesto se mantiene firme y confió en que la iniciativa avance antes de que concluya la actual legislatura, en aproximadamente 14 meses, una vez que las condiciones económicas se estabilicen.

“Estamos buscando el momento más oportuno, pues también nos preocupa el medio ambiente. No queremos que la medida provoque la salida de empresas o la pérdida de empleos”.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

