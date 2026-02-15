Monclova acelera obras urbanas con inversión superior a 83 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Monclova acelera obras urbanas con inversión superior a 83 mdp
    Autoridades estatales y municipales supervisaron trabajos de recarpeteo en colonias como Héroes del 47 y Otilio Montaño CORTESÍA

Proyectos de pavimentación y recarpeteo impulsan movilidad y desarrollo urbano en Capital del Acero mediante trabajo coordinado entre Municipio y Estado

MONCLOVA, COAH.- El fortalecimiento de la infraestructura urbana en Monclova mantiene un ritmo constante gracias al trabajo coordinado entre el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Durante la semana del 9 al 15 de febrero, ambas autoridades encabezaron una serie de entregas y supervisiones de obras diseñadas para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.

INVERSIÓN HISTÓRICA EN MOVILIDAD

Como parte del Programa de Obras Sociales 2025, se destacó una inversión superior a los 83 millones de pesos destinados a labores de pavimentación y recarpeteo en diversos sectores de la ciudad. Estas acciones buscan optimizar la movilidad y modernizar la imagen urbana de las colonias más necesitadas.

$!La construcción del Jardín de Niños “María de Jesús Ceniceros Martínez” registra avances significativos tras la supervisión oficial
La construcción del Jardín de Niños “María de Jesús Ceniceros Martínez” registra avances significativos tras la supervisión oficial CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila

RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES

La agenda de trabajo incluyó puntos clave en la periferia y zonas estratégicas del municipio:

Entregas: Se inauguró formalmente la pavimentación de la calle Del Campanario, en la colonia Campanario.

$!Más de 83 millones de pesos se destinan a mejorar la movilidad y modernizar la imagen urbana de la ciudad
Más de 83 millones de pesos se destinan a mejorar la movilidad y modernizar la imagen urbana de la ciudad CORTESÍA

Supervisiones de pavimentación: Se inspeccionaron los avances de recarpeteo en la calle España (col. Héroes del 47) y en la calle 12 (col. Otilio Montaño), esta última en el tramo de Sidermex a Villa Olímpica.

Infraestructura social y educativa: El alcalde y el gobernador supervisaron la construcción de las nuevas instalaciones del Jardín de Niños “María de Jesús Ceniceros Martínez”, así como las mejoras en la Capilla Las Torres, que incluyen una nueva explanada, oficinas y bodega.

$!El alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezaron entregas y supervisiones de obra en distintos sectores de Monclova
El alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezaron entregas y supervisiones de obra en distintos sectores de Monclova CORTESÍA

“Seguimos recorriendo las colonias, supervisando avances y entregando resultados que impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó el alcalde Carlos Villarreal.

VISIÓN DEL FUTURO

El edil subrayó que la sinergia con el Gobierno del Estado es la base para ejecutar proyectos estratégicos que respondan a las demandas ciudadanas. Con este esquema de colaboración, la administración municipal reafirma su compromiso de atraer mayor inversión y generar mejores oportunidades para consolidar un desarrollo ordenado en Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Monclova

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora