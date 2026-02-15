Monclova acelera obras urbanas con inversión superior a 83 mdp
Proyectos de pavimentación y recarpeteo impulsan movilidad y desarrollo urbano en Capital del Acero mediante trabajo coordinado entre Municipio y Estado
MONCLOVA, COAH.- El fortalecimiento de la infraestructura urbana en Monclova mantiene un ritmo constante gracias al trabajo coordinado entre el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Durante la semana del 9 al 15 de febrero, ambas autoridades encabezaron una serie de entregas y supervisiones de obras diseñadas para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.
INVERSIÓN HISTÓRICA EN MOVILIDAD
Como parte del Programa de Obras Sociales 2025, se destacó una inversión superior a los 83 millones de pesos destinados a labores de pavimentación y recarpeteo en diversos sectores de la ciudad. Estas acciones buscan optimizar la movilidad y modernizar la imagen urbana de las colonias más necesitadas.
RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES
La agenda de trabajo incluyó puntos clave en la periferia y zonas estratégicas del municipio:
Entregas: Se inauguró formalmente la pavimentación de la calle Del Campanario, en la colonia Campanario.
Supervisiones de pavimentación: Se inspeccionaron los avances de recarpeteo en la calle España (col. Héroes del 47) y en la calle 12 (col. Otilio Montaño), esta última en el tramo de Sidermex a Villa Olímpica.
Infraestructura social y educativa: El alcalde y el gobernador supervisaron la construcción de las nuevas instalaciones del Jardín de Niños “María de Jesús Ceniceros Martínez”, así como las mejoras en la Capilla Las Torres, que incluyen una nueva explanada, oficinas y bodega.
“Seguimos recorriendo las colonias, supervisando avances y entregando resultados que impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó el alcalde Carlos Villarreal.
VISIÓN DEL FUTURO
El edil subrayó que la sinergia con el Gobierno del Estado es la base para ejecutar proyectos estratégicos que respondan a las demandas ciudadanas. Con este esquema de colaboración, la administración municipal reafirma su compromiso de atraer mayor inversión y generar mejores oportunidades para consolidar un desarrollo ordenado en Monclova.