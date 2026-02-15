Monclova acelera obras urbanas con inversión superior a 83 mdp

MONCLOVA, COAH.- El fortalecimiento de la infraestructura urbana en Monclova mantiene un ritmo constante gracias al trabajo coordinado entre el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Durante la semana del 9 al 15 de febrero, ambas autoridades encabezaron una serie de entregas y supervisiones de obras diseñadas para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses. INVERSIÓN HISTÓRICA EN MOVILIDAD Como parte del Programa de Obras Sociales 2025, se destacó una inversión superior a los 83 millones de pesos destinados a labores de pavimentación y recarpeteo en diversos sectores de la ciudad. Estas acciones buscan optimizar la movilidad y modernizar la imagen urbana de las colonias más necesitadas.

TE PUEDE INTERESAR: Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES La agenda de trabajo incluyó puntos clave en la periferia y zonas estratégicas del municipio: Entregas: Se inauguró formalmente la pavimentación de la calle Del Campanario, en la colonia Campanario.

Supervisiones de pavimentación: Se inspeccionaron los avances de recarpeteo en la calle España (col. Héroes del 47) y en la calle 12 (col. Otilio Montaño), esta última en el tramo de Sidermex a Villa Olímpica. Infraestructura social y educativa: El alcalde y el gobernador supervisaron la construcción de las nuevas instalaciones del Jardín de Niños “María de Jesús Ceniceros Martínez”, así como las mejoras en la Capilla Las Torres, que incluyen una nueva explanada, oficinas y bodega.